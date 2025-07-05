首位・水戸の“一人勝ち”！　仙台が富山に不覚、千葉は泥沼3連敗…大宮は逆転負け／J2第22節

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　2025明治安田J2リーグ第22節の8試合が5日に行われた。

　水戸ホーリーホックは敵地でブラウブリッツ秋田に勝利し、2試合ぶり白星で首位キープ。2位ベガルタ仙台はホームにカターレ富山を迎えたが、前半に被弾。そのまま逃げ切られ、前節17試合ぶりの勝利を挙げた富山に連勝を許した。

　直近6試合で3分3敗の未勝利で首位から3位に後退したジェフユナイテッド千葉は、ホームでサガン鳥栖に完敗を喫して泥沼3連敗。5試合連続ドローの4位RB大宮アルディージャは、ホームでいわきFCに逆転負けを喫した。

　5位徳島ヴォルティスはホームで藤枝MYFCに敗れて8試合ぶり黒星。FC今治は前半2点リードから後半4失点でヴァンフォーレ甲府に逆転負けを喫した。V・ファーレン長崎と北海道コンサドーレ札幌は、とも1点を守り抜いて勝利し、今季初の3連勝を達成した。

　今節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。

■J2第22節


▼7月5日（土）
北海道コンサドーレ札幌　1−0　レノファ山口FC
ブラウブリッツ秋田　0−2　水戸ホーリーホック
V・ファーレン長崎　1−0　大分トリニータ
ベガルタ仙台　0−1　カターレ富山
RB大宮アルディージャ　1−2　いわきFC
ジェフユナイテッド千葉　0−2　サガン鳥栖
徳島ヴォルティス　0−2　藤枝MYFC
FC今治　2−4　ヴァンフォーレ甲府

▼7月6日（日）
18:00　ロアッソ熊本　vs　ジュビロ磐田
19:00　愛媛FC　vs　モンテディオ山形

■順位表


※（）内は勝ち点／得失点差

1位　水戸（45／＋16）
2位　仙台（40／＋7）
3位　大宮（38／＋12）
4位　千葉（38／＋11）
5位　徳島（37／＋10）
6位　長崎（37／＋4）
7位　鳥栖（36／＋3）
8位　磐田（35／＋6）
9位　札幌（31／−5）
10位　甲府（29／＋2）
11位　今治（28／＋3）
12位　大分（27／−2）
13位　藤枝（26／−4）
14位　いわき（25／−4）
15位　富山（22／−5）
16位　秋田（21／−15）
17位　山形（20／−5）
18位　山口（18／−9）
19位　熊本（18／−11）
20位　愛媛（16／−14）