首位・水戸の“一人勝ち”！ 仙台が富山に不覚、千葉は泥沼3連敗…大宮は逆転負け／J2第22節
2025明治安田J2リーグ第22節の8試合が5日に行われた。
水戸ホーリーホックは敵地でブラウブリッツ秋田に勝利し、2試合ぶり白星で首位キープ。2位ベガルタ仙台はホームにカターレ富山を迎えたが、前半に被弾。そのまま逃げ切られ、前節17試合ぶりの勝利を挙げた富山に連勝を許した。
直近6試合で3分3敗の未勝利で首位から3位に後退したジェフユナイテッド千葉は、ホームでサガン鳥栖に完敗を喫して泥沼3連敗。5試合連続ドローの4位RB大宮アルディージャは、ホームでいわきFCに逆転負けを喫した。
5位徳島ヴォルティスはホームで藤枝MYFCに敗れて8試合ぶり黒星。FC今治は前半2点リードから後半4失点でヴァンフォーレ甲府に逆転負けを喫した。V・ファーレン長崎と北海道コンサドーレ札幌は、とも1点を守り抜いて勝利し、今季初の3連勝を達成した。
今節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。
▼7月5日（土）
北海道コンサドーレ札幌 1−0 レノファ山口FC
ブラウブリッツ秋田 0−2 水戸ホーリーホック
V・ファーレン長崎 1−0 大分トリニータ
ベガルタ仙台 0−1 カターレ富山
RB大宮アルディージャ 1−2 いわきFC
ジェフユナイテッド千葉 0−2 サガン鳥栖
徳島ヴォルティス 0−2 藤枝MYFC
FC今治 2−4 ヴァンフォーレ甲府
▼7月6日（日）
18:00 ロアッソ熊本 vs ジュビロ磐田
19:00 愛媛FC vs モンテディオ山形
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 水戸（45／＋16）
2位 仙台（40／＋7）
3位 大宮（38／＋12）
4位 千葉（38／＋11）
5位 徳島（37／＋10）
6位 長崎（37／＋4）
7位 鳥栖（36／＋3）
8位 磐田（35／＋6）
9位 札幌（31／−5）
10位 甲府（29／＋2）
11位 今治（28／＋3）
12位 大分（27／−2）
13位 藤枝（26／−4）
14位 いわき（25／−4）
15位 富山（22／−5）
16位 秋田（21／−15）
17位 山形（20／−5）
18位 山口（18／−9）
19位 熊本（18／−11）
20位 愛媛（16／−14）
水戸ホーリーホックは敵地でブラウブリッツ秋田に勝利し、2試合ぶり白星で首位キープ。2位ベガルタ仙台はホームにカターレ富山を迎えたが、前半に被弾。そのまま逃げ切られ、前節17試合ぶりの勝利を挙げた富山に連勝を許した。
直近6試合で3分3敗の未勝利で首位から3位に後退したジェフユナイテッド千葉は、ホームでサガン鳥栖に完敗を喫して泥沼3連敗。5試合連続ドローの4位RB大宮アルディージャは、ホームでいわきFCに逆転負けを喫した。
今節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。
■J2第22節
▼7月5日（土）
北海道コンサドーレ札幌 1−0 レノファ山口FC
ブラウブリッツ秋田 0−2 水戸ホーリーホック
V・ファーレン長崎 1−0 大分トリニータ
ベガルタ仙台 0−1 カターレ富山
RB大宮アルディージャ 1−2 いわきFC
ジェフユナイテッド千葉 0−2 サガン鳥栖
徳島ヴォルティス 0−2 藤枝MYFC
FC今治 2−4 ヴァンフォーレ甲府
▼7月6日（日）
18:00 ロアッソ熊本 vs ジュビロ磐田
19:00 愛媛FC vs モンテディオ山形
■順位表
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 水戸（45／＋16）
2位 仙台（40／＋7）
3位 大宮（38／＋12）
4位 千葉（38／＋11）
5位 徳島（37／＋10）
6位 長崎（37／＋4）
7位 鳥栖（36／＋3）
8位 磐田（35／＋6）
9位 札幌（31／−5）
10位 甲府（29／＋2）
11位 今治（28／＋3）
12位 大分（27／−2）
13位 藤枝（26／−4）
14位 いわき（25／−4）
15位 富山（22／−5）
16位 秋田（21／−15）
17位 山形（20／−5）
18位 山口（18／−9）
19位 熊本（18／−11）
20位 愛媛（16／−14）