日本テレビ系夏の音楽特番『THE MUSIC DAY 2025』(後3:00〜後10:54)が5日に放送され、Travis Japanをはじめとしたアーティストのリムレス着用率の高さが話題となっている。リムレスとは、フレームがないデザインのめがねのこと。洗練された印象を与えるリムレスメガネは近年、アーティストがステージでアイテムとして取り入れることが増え、音楽番組の放送の度に着用したアーティストが話題になっている。

「シャッフルメドレー」では、川島如恵留(Travis Japan)がリムレスを着用。七五三掛龍也と松田元太もTravis Japanのステージでリムレスを着用していた。そのほか、King & Princeの高橋海人(※高=はしごだか)も着用し、岩本照(Snow Man)もリムレスのサングラスを使いこなしていた。視聴者からも「みんなリムレスかけてる」「致死量のリムレス」「リムレス祭り笑」「リムレス、皆似合うのすごいわ」「トラジャの7分の3がリムレス」といった声が寄せられ、その人気の高さがうかがえる。今年のテーマは“わたしの歌”。総勢50組を超すアーティストが、いつも明るく元気をくれる歌、大切な場面で背中を押してくれた歌などの“わたしの歌”を披露する。千葉・幕張メッセから生放送され、総合司会は嵐・櫻井翔、MCは羽鳥慎一、バカリズム、水卜麻美アナウンサー、ネクストゲート進行は市來玲奈アナウンサーが担当する。【『THE MUSIC DAY 2025』シャッフルメドレー】■午後7時頃「シャッフルメドレー PART1」「ズッコケ男道」永瀬廉(King & Prince)×西畑大吾(なにわ男子)×正門良規(Aぇ! group)「TIME ZONE」重岡大毅(WEST.)×田中樹(SixTONES)×岩本照(Snow Man)×高橋恭平(なにわ男子)「世界に一つだけの花」桐山照史(WEST.)×京本大我(SixTONES)×藤原丈一郎(なにわ男子)×松倉海斗(Travis Japan)「硝子の少年」深澤辰哉(Snow Man)×末澤誠也(Aぇ! group)「チャンカパーナ」中間淳太(WEST.)×宮舘涼太(Snow Man)×長尾謙杜(なにわ男子)×川島如恵留(Travis Japan)「Can do! Can go!」濱田崇裕(WEST.※濱=異体字)×ラウール(Snow Man)×大橋和也(なにわ男子)×吉澤閑也(Travis Japan)■午後9時頃「シャッフルメドレー PART2」「夢物語」向井康二(Snow Man)×道枝駿佑(なにわ男子)「ウィークエンダー」高地優吾(SixTONES※高=はしごだか)×渡辺翔太(Snow Man)×中村海人(Travis Japan)×佐野晶哉(Aぇ! group)「パラダイス銀河」松村北斗(SixTONES)×佐久間大介(Snow Man)×松田元太(Travis Japan)×草間リチャード敬太(Aぇ! group)「仮面舞踏会」神山智洋(WEST.)×高橋海人(King & Prince※高=はしごだか)×宮近海斗(Travis Japan)「Real Face」小瀧望(WEST.)×ジェシー(SixTONES)×目黒蓮(Snow Man)×小島健(Aぇ! group)「Love so sweet」藤井流星(WEST.)×森本慎太郎(SixTONES)×阿部亮平(Snow Man)×大西流星(なにわ男子)×七五三掛龍也(Travis Japan)