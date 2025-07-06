横浜FCvs横浜FM 試合記録
【J1第23節】(ニッパツ)
横浜FC 0-1(前半0-0)横浜FM
<得点者>
[M]アンデルソン・ロペス(78分)
<警告>
[C]櫻川ソロモン(64分)、市川暉記(76分)、伊藤槙人(81分)
[M]エウベル(64分)、喜田拓也(67分)
観衆:13,300人
主審:笠原寛貴
├残留を争う“横浜ダービー”は横浜FMが制す! A・ロペスのPK弾で横浜FCに完封勝ち
├横浜FMサポーターがダービー開始前に禁止行為…横浜FCが報告「花火の発砲者は特定、その他の当該者は覆面を使用」
├花火・発煙筒で横浜FCサポーターを挑発…横浜FMがダービー前のトラブルを報告「行為者を今後特定し、然るべき措置を」
└“大荒れ”のダービー…横浜FM、試合前の挑発行為に続いて試合中も中指を立てる侮辱的行為があったと報告
横浜FC 0-1(前半0-0)横浜FM
<得点者>
[M]アンデルソン・ロペス(78分)
<警告>
[C]櫻川ソロモン(64分)、市川暉記(76分)、伊藤槙人(81分)
[M]エウベル(64分)、喜田拓也(67分)
観衆:13,300人
主審:笠原寛貴
├残留を争う“横浜ダービー”は横浜FMが制す! A・ロペスのPK弾で横浜FCに完封勝ち
├横浜FMサポーターがダービー開始前に禁止行為…横浜FCが報告「花火の発砲者は特定、その他の当該者は覆面を使用」
├花火・発煙筒で横浜FCサポーターを挑発…横浜FMがダービー前のトラブルを報告「行為者を今後特定し、然るべき措置を」
└“大荒れ”のダービー…横浜FM、試合前の挑発行為に続いて試合中も中指を立てる侮辱的行為があったと報告