King ＆ Prince・Travis Japan、メンバーの小物使いに注目集まる「被りすぎ」「かっこいいの渋滞」トレンド入りの反響【THE MUSIC DAY 2025】
【モデルプレス＝2025/07/05】King ＆ Prince、Travis Japanが、7月5日放送の日本テレビ系「THE MUSIC DAY 2025」（15時〜22時54分）に出演。ビジュアルに注目が集まっている。
【写真】STARTOアイドル、7分の3が同じビジュアル
King ＆ Prince、Travis Japanの2組が同時にステージに登場。その中で、注目が集まったのは、King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）、Travis Japanの松田元太、七五三掛龍也、川島如恵留のビジュアルで、4人は今流行りのリムレスメガネをかけていた。
これを受け、ファンからは「流行りすぎ（笑）」「かっこいいの渋滞」「似合ってるから何でもOK」「トラジャ7分の3リムレス」「被りすぎ（笑）」など“リムレス”と呟く人が多数。X（旧Twitter）でトレンド入りを果たすほどの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
https://twitter.com/modelpress/status/1941457929456251124
https://twitter.com/modelpress/status/1941459697728618508
https://twitter.com/modelpress/status/1940878259153252615
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◆King ＆ Prince、Travis Japan、ビジュアルに注目集まる
King ＆ Prince、Travis Japanの2組が同時にステージに登場。その中で、注目が集まったのは、King ＆ Princeの高橋海人（※「高」は正式には「はしごだか」）、Travis Japanの松田元太、七五三掛龍也、川島如恵留のビジュアルで、4人は今流行りのリムレスメガネをかけていた。
情報：日本テレビ
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