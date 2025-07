2024年は北米ツアーに加え、UK&ヨーロッパツアーも行なうなど、まさにワールドワイドな活躍ぶりを見せたMAN WITH A MISSON。鍛えに鍛え、仕上がり切った状態といっていいだろう。そんな彼らが、数年ぶりに<京都大作戦>に帰ってきた。 ◆ライブ写真 前回、出演したのは<京都大作戦2021>のことだ。そのときはまだコロナ禍で様々なルールもあったため、どのバンドもそうだが、様々な不安や申し訳なさを抱えたステージだったと思う。オーディエンスもまた心配や不安も持ちながら太陽が丘に向かっただろう。しかし今は、全開でイケる。開演時間を間近に源氏ノ舞台の前には、大勢のオーディエンスが広がっていた。 開演時刻と同時に歓声が巻き起こる中、出てきたのは五匹ではなく、天狗とひょっとこのお面を装着した二人の三味線奏者。紋付き袴姿で家元と思われる奏者が、三味線の音色を繊細に、しかし力強くハジいていったとき、自然にハンドクラップが起こり始めた。三味線の音は、やはり日本人の遺伝子を呼び覚ますものだ。三味線の音色を浴びながらゆっくりと現れた五匹もまた、刺激されて、狼の毛が逆立っているように見えた。 直後、三味線のフレーズと「行クゾ、京都!」とJEAN-KEN JOHNNY(Vo, G)の叫び声で始まったのは「絆ノ奇跡」。テレビアニメ『「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』の主題歌にもなっただけに、曲の浸透率はすさまじく、腕を振り上げ、小気味よく掛け声もあげるオーディエンス。しかし今日は、三味線も加わった<京都大作戦>だけの特別バージョンた。狼たちの野獣たっぷりのエネルギーが核になっているが、雅の香りや気品も漂う。なかつそこにオーディエンスのパワーも加わった豪華版だ。上昇していくようなメロディラインが、太陽が丘の空に気持ち良く響き渡っていった。 「Ladies and Gentleman, Boys and Girls…、We Are The MAN WITH A MISSON!!」 曲のエンディングで叫んだJEAN-KEN JOHNNYの言葉に絡むように、DJ SANTA MONICA (DJ)がヒップホップセンスも炸裂させるスクラッチを決めた。それは次の曲のイントロだったわけだが、聴いたことあるフレーズやメロディばかり。JEAN-KEN JOHNNYがラップボーカル、TOKYO TANAKA (Vo)がコーラスパートを歌い、KAMIKAZE BOY (B, Vo)が掛け声も入れ、ダンサブルなビートを刻むのはSPEAR RIB (Dr)。オーディエンスだって当たり前にコーラスを歌いまくる。Dragon Ashの「Fantasista」である。 <京都大作戦>には初回から出演していて、なくてはならないバンド。それが10-FEETの盟友でもあるDragon Ashだ。その彼らのよく知られる曲を、MAN WITH A MISSONが鳴らす。バンドマン同士のつながりやリスペクトが自然に溢れ出てくる。そしてJEAN-KEN JOHNNYはさらにこんなことも言った。 「ナンデスカ? 人ノ曲ヤッテ盛リ上ガルナッテ? ショウガナイジャン。メチャクチャ盛リ上ガルンダカラ。自分タチの曲ヤレって? アア、ソウダヨネ…。バンドッテ ソウイウモン ダヨネ。ジャア、自分タチの曲、ヤリマス。聴イテ下サイ、MAN WITH A MISSONで「super stomper」!」 大歓声も起こる中、始まるのはもちろん10-FEETの曲だ。サンプリング、ストリングス、壮大なコーラスも混ぜ込んで、スケール感あるイントロにしているあたり、MAN WITH A […]

