Conton Candyが2025年秋に、対バンツアー<Conton Candy pre. Boost! Boost! Boost! Tour 2025>を開催することを発表した。 本ツアーはConton Candyの久々の対バンツアーとなっており、対バン相手と戦うのではなく、相互のパフォーマンスが相乗効果を生み、東名阪の3会場を、そして同じ世代のアーティストで音楽シーンを“Boost”(高める/押し上げるの意)させたいという意図から名付けられている。 11月22日は大阪・心斎橋 Music Club JANUS、11月24日は愛知・名古屋 JAMMIN’、11月30日は東京・代官山UNITでの開催となり、対バン相手は後日発表予定。 チケットは7月5日21時より、Conton Candy公式ファンコミュニティ「Fanicon」にて、Conton Club先行が始まっている。 ◆ ◆ ◆ ■Vo./Gt. 紬衣(つむぎ)この世代をさらにBoost!するために友達先輩後輩に力を借りて回るこのツアー。しっかり地に足つけながら着実にライブハウスで強くなっていく今のConton Candyを体感しにきてください! ■Ba./Cho. 楓華(ふうか)約1年ぶりとなるツアー、私たちとても気合い入ってます。各地大好きなバンドとライブハウスでアツい1日を作ります!沢山の笑顔を見れますように!待っています!! ■Dr./Cho. 彩楓(さやか)楽曲もライブもとにかく大好きなバンドと東名阪でツーマン。超気合入ってます!さらに高め合えるといいなと願いを込めて。最高にアツいツアーにします! ◆ ◆ ◆ <Conton Candy pre. Boost! Boost! Boost! Tour 2025>・11/22(土) 大阪・心斎橋 Music Club JANUS・11/24(月・祝) 愛知・名古屋JAMMIN’・11/30(日) 東京・代官山UNIT ▼Conton Club先行受付中期間:7/5(土)21:00〜7/13(日)23:59https://fanicon.net/fancommunities/5736 ▼オフィシャル先行期間:7/14(月)18:00〜7/28(月)23:59https://eplus.jp/contoncandy/※URLはオフィシャル先行開始後に有効となります。 Digital Single 「スノウドロップ」2025年7月6日(日)リリースhttps://contoncandy.lnk.to/SnowDrop 関連リンク◆Conton Candy オフィシャルサイト◆Conton Candy オフィシャルX◆Conton Candy オフィシャルInstagram◆Conton […]

