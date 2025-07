[Alexandros]が主催する音楽フェス<THIS FES ’25 in Sagamihara>の全出演アーティストが発表された。 ◆追加出演アーティスト画像 通称<ディスフェス>こと<THIS SUMMER FESTIVAL>は[Alexandros]が結成当初から行ってきたライブイベント。今年は2025年11月1日(土)〜11月2日(日)に相模原ギオンフィールドにて開催される。 11月1日(土)は、すでに出演が発表されているChilli Beans.、ハルカミライ、くるりに加え、[Alexandros]の最新アルバム『PROVOKE』収録の「Coffee Float (feat. hard life)」でも共演した、UK・レスター出身のアーティストhard lifeが出演。さらにUNISON SQUARE GARDEN、WANIMAが新たなラインナップに加わった。 11月2日(日)には、10-FEET、go!go!vanillas、HEY-SMITH、MY FIRST STORYに加えて、新たにマカロニえんぴつとORANGE RANGEの出演が決定。両日ともに[Alexandros]自らがキュレーションした強力な布陣が揃っている。 なお、今回の発表にあわせてオフィシャル二次先行チケットの受付もスタートした。受付は7月13日(日)23:59まで。<ディスフェス>では中高生を対象とした割引チケットが用意されているほか、小学生以下は保護者同伴に限り入場無料(保護者なしの入場不可)となっている。 <[Alexandros] presents THIS FES ’25 in Sagamihara> 2025年11月1日(土)、2日(日) 相模原ギオンフィールド開場 09:00 / 開演 11:00 / 終演 19:30 (予定) ■出演11月1日(土)[Alexandros]、Chilli Beans.、hard life (UK)、ハルカミライ、くるり、UNISON SQUARE GARDEN、WANIMA 11月2日(日)[Alexandros]、10-FEET、go!go!vanillas、HEY-SMITH、マカロニえんぴつ、MY FIRST STORY、ORANGE RANGE ■券種/料金[税込]<一般>2日通し券 24,000円1日券[11月1日(土)] 13,000円1日券[11月2日(日)] 13,000円 <中高生割引チケット>2日通し券 […]

