藤枝明誠 浜松工 飛龍などが2回戦進出 選手宣誓の城南静岡も初戦突破【夏の高校野球静岡大会1回戦全試合結果】
第107回全国高校野球選手権静岡大会は7月5日から1回戦がスタート、静岡県内10球場で22試合が行われ、甲子園出場経験を持つ藤枝明誠や浜松工などが2回戦に駒を進めました。また、開会式で選手宣誓を行った山本颯琉主将率いる城南静岡も初戦を突破しました。6日も1回戦残り21試合が行われる予定です。
【あしたか球場】⚾沼津工3-2沼津商(延長11回タイブレーク)
【富士球場】⚾富士東6-2三島北 ⚾富士宮西8-1小山(7回コールド)
【ちゅ～るスタジアム清水】⚾清水東7-1富岳館 ⚾浜松湖東6-2裾野 ⚾天竜5-4富士宮北(延長10回タイブレーク)
【草薙球場】⚾吉原工3-1静岡北 ⚾城南静岡3-0沼津東 ⚾浜松工5-2静岡大成
【焼津球場】⚾藤枝北4-3清流館 ⚾市立沼津10-3藤枝西(8回コールド)
【島田球場】⚾三島南8-1島田工(7回コールド) ⚾浜松城北工9-1島田(7回コールド)
【浜岡球場】⚾藤枝明誠4-1横須賀 ⚾磐田西14-4静岡西(6回コールド)
【掛川球場】⚾袋井21-5清水西(5回コールド) ⚾駿河総合11-5オイスカ浜松国際
【磐田球場】⚾湖西12-2磐田北(7回コールド) ⚾浜松南11-5浜松東
【浜松球場】⚾浜松北5-4浜松学院興誠 ⚾浜松西11-1新居(6回コールド)