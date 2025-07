アーティストの坂本美雨がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「坂本美雨のディア・フレンズ」(毎週月曜〜木曜11:00〜11:30)。今回の放送ゲストは、現在大ヒット公開中の映画「国宝」に出演する俳優の渡辺謙さん️。この記事では、“スカパラ”こと東京スカパラダイスオーケストラとの共演について語っていただいたパートを紹介します。

坂本美雨、渡辺謙さん

坂本:謙さんは、中学・高校時代は吹奏楽部に在籍したということですが、東京スカパラダイスオーケストラ(以下、スカパラ)が3月にリリースしたベストアルバム『NO BORDER HITS 2025→2001 〜ベスト・オブ・東京スカパラダイスオーケストラ〜』に収録されている「Paradise Has No Border」にもフィーチャリングで登場されています。大きい謙さんが、小さいラッパを吹いている姿が素敵でした。渡辺:ポケットトランペットというもので、「いつでも持って歩きたいな」と思って、なんとなく買っちゃったやつなんです。スカパラの曲はけっこうパンチのあるフォームが多いので、「これでやったら面白いんじゃないかな」と思って持って行ったら「それ、面白いっすね!」ってすごいウケてくれて(笑)。坂本:レコーディングは、みんなでしたんですか?渡辺:個別です。声も、僕のホーンセクションの録音が終わって、「俺さぁ、『No Border』って言いたい」って言ったら、「いいですね」となって、その場で「Paradise Has No Border」を(録音しました)。坂本:つけ加えられたんですね。かっこいいです!