ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【J1】清水エスパルス連敗 0-3でFC町田ゼルビアに敗れる リー… 【J1】清水エスパルス連敗 0-3でFC町田ゼルビアに敗れる リーグ戦5試合勝利なし （町田ＧＩＯＮスタジアム） 【J1】清水エスパルス連敗 0-3でFC町田ゼルビアに敗れる リーグ戦5試合勝利なし （町田ＧＩＯＮスタジアム） 2025年7月5日 20時4分 Daiichi-TV（静岡第一テレビ） リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 【明治安田J1リーグ 第23節 結果】 FC町田ゼルビア 0－3 清水エスパルス リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【J2】藤枝MYFCは3試合ぶりの勝利 2－0で徳島ヴォルティス破る（鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム） 【J3】アスルクラロ沼津がホームで連敗ストップ 4－0で高知ユナイテッドSCに完封勝利（愛鷹広域公園多目的競技場） 藤枝MYFC 観客動員「１万人チャレンジ」決起集会 サプライズ花火も（藤枝市） 関連情報（BiZ PAGE＋） 上田, 射出成形機, 埼玉, 金属加工, 慰霊祭, 訪問介護, ダイス, 配線, 住宅, 葬儀