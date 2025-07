飲み放題のドリンクはサッポロ黒ラベル生ビールやセルフスタイルのカクテル！けやきひろば屋上ビアガーデン by Serafina NEW YORK

「けやきひろばレストラン&ショップ」の屋上テラスを利用した「けやきひろば屋上ビアガーデン by Serafina NEW YORK」が7月1日(火)にオープンしました。

「けやきひろばレストラン&ショップ」の屋上テラスを利用した「けやきひろば屋上ビアガーデン by Serafina NEW YORK」が7月1日(火)にオープン!

2025年で10回目の開催となるこのビアガーデンは、けやきひろばレストラン&ショップ3階の人気カジュアルイタリアン「Serafina NEW YORK」が運営。

約300m2の開放的な空間できらびやかな夜景と共に優雅なビアガーデンを楽しめます。

今回も、2時間飲み放題付プランを2種類提供します。

いずれもお肉はBBQプレートにて提供します。

プレミアムBBQプレートでは、2025年度よりシーフードも楽しむことができます。

また、お子様向けのプランやデザートプレートも別途用意されています。

飲み放題のドリンクはサッポロ黒ラベル生ビールをはじめ、セルフスタイルにて提供しますので、カクテルは、濃さも味も自由自在に楽しめます。

フードのビュッフェメニューは、彩り豊かなサラダや夏野菜、ボリューム満点の特製カレーなど幅広く取り揃えています。

また、両プランとも、Serafina NEW YORKの代名詞である“マルゲリータピッツァ”を1テーブルにつき1枚、特注の窯からテーブルに焼き立て熱々のまま、直送します。

なお、雨天時は、3階店舗内にて「ボリューム満点!豪快スペアリブとピザ、パスタ付きビアホールプラン」を提供します。

(店内お席が確保できない場合を除く。)

Premium Planプレート

(大人 税込7,000円コース※)

Standard Plan プレート

(大人 税込5,000円コース※)

マルゲリータピッツァ

※飲み放題(フリードリンク)2時間付きのプランです。

※小学生、未成年(20歳未満)はそれぞれコース価格が異なります。

詳細は、後段のビアガーデンの概要を確認してください。

■ビアガーデンの概要

(1) 名称 :けやきひろば屋上ビアガーデン by Serafina NEW YORK

(2) 期間 :2025年7月1日(火)〜8月31日(日)/定休日なし・雨天時中止

(3) 所在地 :〒330-0081 埼玉県さいたま市中央区新都心10番地 けやきひろば

(4) 交通 :JRさいたま新都心駅より徒歩2分、JR北与野駅より徒歩5分

(5) 受付 :048-600-6060(代)

(6) 営業時間:17:00〜22:00(最終入店20:00)

(7) 面積 :296m2

(8) 料金 :以下お一人様あたりの税込料金です。

2名様以上で予約下さい。

(全コース共通)

[1] キッズプレート(小学校2年生以下)1,010円

[2] Standard Plan

大人(20歳以上) 5,000円

未成年(中学生以上20歳未満) 4,000円

小学生 3,000円

[3] Premium Plan

大人(20歳以上) 7,000円

未成年(中学生以上20歳未満) 6,000円

小学生 4,000円

(9) メニュー

※仕入れ状況により料理内容が変更となる場合があります。

【BBQプレート】

<Standard Plan>

牛バラ80g、豚肩ロース75g、鶏もも80g

フランクソーセージ(ハーフサイズ)、チョリソー(ハーフサイズ)、焼き野菜3種

<Premium Plan>

牛バラ100g、牛ハラミ50g、豚肩ロース100g、鶏もも80g、

フランクソーセージ(ハーフサイズ)、チョリソー1本、焼き野菜3種、魚介類盛り合わせ3種

【ビュッフェメニュー】

枝豆、ポテトサラダ、マカロニサラダ、ほうれん草のナムル、塩だれキャベツ、スイートコーン、グリーンサラダ(ドレッシング2種)、唐揚げ、ポテトフライ、特製カレー、ライス

【Serafina代名詞!焼きたて釜焼きマルゲリータピッツァ】

1テーブル(3〜4名様)に30cmサイズを1枚、2名様にはハーフサイズを1枚。

【飲み放題メニュー】

2時間飲み放題(L.O.30分前)

サッポロ黒ラベル生ビール、ハイボール、赤白ワイン、スパークリングワイン、カクテル(カシス/カンパリ/ジン/ウォッカ/ピーチ/ライチ)、ノンアルコールカクテル、ソフトドリンク(コーラ/ジンジャーエール/オレンジ/グレープフルーツ/カルピス/ウーロン茶)

【デザートメニュー】※コース外メニューです。

受付締切:1日前

デザート4種盛り合わせ 約4名様分

無料でメッセージをお入れします。

メッセージ内容は予約時のコメント欄に記入お願いします。

