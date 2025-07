都会の真ん中でキャンプ料理が楽しめる！ノルビア

南北、2つのビアガーデンは、2025年6月6日(金)から9月14日(日)まで、ロングランで連日開催中です。

ノルビア

南北、2つのビアガーデンは、2025年6月6日(金)から9月14日(日)まで、ロングランで連日開催中。

ネットからの席予約に加え、予約なしでも入れます!

大スケールの席数と、飲み放題付きコースの本格料理を用意。

2025年は7月14日(月)〜8月24日(日)の期間限定で北会場“THE CAMP”に「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2025 in EZO スペシャルコーナー」が登場!

2025年の夏は「RISING SUN ROCK FESTIVAL 2025 in EZO」のスペシャルな雰囲気のなか、札幌のど真ん中で、DJブース(※)から流れるロックと音楽とともに、夜空に輝く観覧車のイルミネーションの下で札幌のナイトタイムを五感で楽しめます!

(※)DJイベントは不定期開催です。

【開催概要】

■南会場

会場名 : THE TERRACE BEER GARDEN HAWAIIAN GRILL“ALOHA AMIGO”

(ザ テラスビアガーデン ハワイアングリル“アロハ アミーゴ”)

営業時間: 15:00〜23:30(LO 23:00)

開催期間: 2025年6月6日(金)〜8月30日(土)

ハワイアンな気分が楽しい南会場

■北会場

会場名 : BBQ & BEER GARDEN“THE CAMP”

(バーベキュー アンド ビアガーデン“ザ キャンプ”)

営業時間: 15:00〜23:30(LO 23:00)

※9月1日(月)以降

月〜金曜…17:00〜22:00(LO 21:30)

土日曜…15:00〜22:00(LO 21:30)

開催期間: 2025年6月13日(金)〜9月14日(日)

<RISING SUN ROCK FESTIVAL 2025 in EZO スペシャルコーナー>

開催期間: 2025年7月14日(月)〜8月24日(日)

本格ギアでキャンプ気分の北会場

都会の真ん中でキャンプ料理が楽しめます

【会場概要】

施設名 :ノルベサ

所在地 :〒060-0063 北海道札幌市中央区南3条西5 ノルベサ7F

アクセス:札幌市電山鼻線 狸小路駅 徒歩2分

札幌市営地下鉄南北線 すすきの駅 徒歩2分

