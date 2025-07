昨夏サウジアラビア行きを決断したイングランド代表ストライカーはプレミアリーグ復帰の可能性が浮上している。



『Football Insider』によると、マンチェスター・ユナイテッドは今夏の移籍市場でアル・アハリに所属するイングランド代表FWイヴァン・トニーの獲得を検討しているという。



現在29歳のトニーはブレントフォードで公式戦通算141試合で72ゴールを記録するなどプレミアリーグの舞台で得点を量産。しかし2024年夏にはビッグクラブへのステップアップも期待されていたトニーは昨夏まさかのサウジアラビアのアル・アハリ行きを決断。欧州を離れたトニーだが昨季はリーグ戦30試合に出場し、23ゴール4アシストと圧巻の成績を残しており、トーマス・トゥヘル監督率いる新星イングランド代表にも選出されていた。





