【モデルプレス=2025/07/05】FRUITS ZIPPERが5日、インドネシア・ジャカルタのPlenary Hall, Jakarta Convention Centerで開催の「Kao presents TGC Jakarta 2025」に出演。オープニングステージとなる「TGC SPECIAL COLLECTION」に登場し、日本の伝統的な着物を現代にアレンジしたルックでランウェイを歩いた。

◆「TGCジャカルタ2025」日本からFRUITS ZIPPER、しなこが出演

FRUITS ZIPPERがジャカルタ開催のイベントに出演するのは初めて。櫻井優衣は「FRUITS ZIPPERとして初めてジャカルタに来させていただきました。海外で初めてのランウェイということで、とってもドキドキしましたが、楽しかったです!」と笑顔を見せ、鎮西寿々歌も「日本の着物っていう文化をこうしてジャカルタにいる皆さんにお届けすることができて、歩くことができて、すごい楽しかったです」と会場を見渡しながら声を弾ませた。櫻井、鎮西のほか仲川瑠夏、真中まな、松本かれん、早瀬ノエルが出演。メンバーの月足天音は体調不良により欠席した。オープニングステージのトップバッターは、元AKB48で元JKT48のメンバー、インドネシアで最も有名な日本人と称されることもある仲川遥香が務めた。7月5日、6日の2日間にわたって開催される「TGCジャカルタ2025」は「A Stage for Every Woman to Shine(すべての女性が輝けるステージ)」をテーマに、インドネシアの女性やクリエイティブな才能にフィーチャー。日本からFRUITS ZIPPER(5日・6日)、原宿系クリエイターしなこ(6日のみ)が出演するほか、インドネシアを代表するシンガーソングライターIsyana Sarasvatiや、「インドネシアアイドル2020」優勝者Lyodra、SNSフォロワー260万人を超えるVidi Aldianなど、現地で人気を集めるスターがファッションショーやライブを披露する。(modelpress編集部)