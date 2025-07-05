[7.5 J1第23節](ヨドコウ)

※19:00開始

主審:谷本涼

<出場メンバー>

[セレッソ大阪]

先発

GK 1 福井光輝

DF 16 奥田勇斗

DF 22 高橋仁胡

DF 33 西尾隆矢

DF 44 畠中槙之輔

MF 8 香川真司

MF 10 田中駿汰

MF 11 チアゴ・アンドラーデ

MF 77 ルーカス・フェルナンデス

FW 9 ラファエル・ハットン

FW 13 中島元彦

控え

GK 21 キム・ジンヒョン

DF 6 登里享平

DF 27 ディオン・クールズ

MF 5 喜田陽

MF 17 阪田澪哉

MF 19 本間至恩

MF 35 吉野恭平

MF 48 柴山昌也

FW 55 ヴィトール・ブエノ

監督

アーサー・パパス

[ガンバ大阪]

先発

GK 22 一森純

DF 3 半田陸

DF 4 黒川圭介

DF 5 三浦弦太

DF 20 中谷進之介

MF 6 ネタ・ラヴィ

MF 10 倉田秋

MF 13 安部柊斗

MF 17 山下諒也

MF 51 満田誠

FW 23 デニス・ヒュメット

控え

GK 1 東口順昭

DF 2 福岡将太

DF 15 岸本武流

DF 33 中野伸哉

MF 16 鈴木徳真

MF 47 ファン・アラーノ

FW 7 宇佐美貴史

FW 11 イッサム・ジェバリ

FW 97 ウェルトン

監督

ダニエル・ポヤトス