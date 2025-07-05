C大阪vsG大阪 スタメン発表
[7.5 J1第23節](ヨドコウ)
※19:00開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 16 奥田勇斗
DF 22 高橋仁胡
DF 33 西尾隆矢
DF 44 畠中槙之輔
MF 8 香川真司
MF 10 田中駿汰
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 ラファエル・ハットン
FW 13 中島元彦
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 6 登里享平
DF 27 ディオン・クールズ
MF 5 喜田陽
MF 17 阪田澪哉
MF 19 本間至恩
MF 35 吉野恭平
MF 48 柴山昌也
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 5 三浦弦太
DF 20 中谷進之介
MF 6 ネタ・ラヴィ
MF 10 倉田秋
MF 13 安部柊斗
MF 17 山下諒也
MF 51 満田誠
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 1 東口順昭
DF 2 福岡将太
DF 15 岸本武流
DF 33 中野伸哉
MF 16 鈴木徳真
MF 47 ファン・アラーノ
FW 7 宇佐美貴史
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 97 ウェルトン
監督
ダニエル・ポヤトス
※19:00開始
主審:谷本涼
<出場メンバー>
[セレッソ大阪]
先発
GK 1 福井光輝
DF 16 奥田勇斗
DF 22 高橋仁胡
DF 33 西尾隆矢
DF 44 畠中槙之輔
MF 8 香川真司
MF 10 田中駿汰
MF 11 チアゴ・アンドラーデ
MF 77 ルーカス・フェルナンデス
FW 9 ラファエル・ハットン
FW 13 中島元彦
控え
GK 21 キム・ジンヒョン
DF 6 登里享平
DF 27 ディオン・クールズ
MF 17 阪田澪哉
MF 19 本間至恩
MF 35 吉野恭平
MF 48 柴山昌也
FW 55 ヴィトール・ブエノ
監督
アーサー・パパス
[ガンバ大阪]
先発
GK 22 一森純
DF 3 半田陸
DF 4 黒川圭介
DF 5 三浦弦太
DF 20 中谷進之介
MF 6 ネタ・ラヴィ
MF 10 倉田秋
MF 13 安部柊斗
MF 17 山下諒也
MF 51 満田誠
FW 23 デニス・ヒュメット
控え
GK 1 東口順昭
DF 2 福岡将太
DF 15 岸本武流
DF 33 中野伸哉
MF 16 鈴木徳真
MF 47 ファン・アラーノ
FW 7 宇佐美貴史
FW 11 イッサム・ジェバリ
FW 97 ウェルトン
監督
ダニエル・ポヤトス