柏vsFC東京 スタメン発表
[7.5 J1第23節](三協F柏)
※19:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 42 原田亘
MF 6 山田雄士
MF 8 小泉佳穂
MF 11 渡井理己
MF 14 小屋松知哉
MF 24 久保藤次郎
MF 39 中川敦瑛
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 5 田中隼人
DF 13 犬飼智也
MF 19 仲間隼斗
MF 20 瀬川祐輔
MF 28 戸嶋祥郎
FW 9 細谷真大
FW 15 小見洋太
監督
リカルド・ロドリゲス
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 3 森重真人
DF 6 バングーナガンデ佳史扶
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
MF 8 高宇洋
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 28 野澤零温
FW 26 長倉幹樹
FW 39 仲川輝人
控え
GK 31 小林将天
DF 5 長友佑都
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
MF 7 安斎颯馬
MF 33 俵積田晃太
MF 37 小泉慶
FW 16 佐藤恵允
FW 19 マルセロ・ヒアン
監督
松橋力蔵
※19:00開始
主審:長峯滉希
<出場メンバー>
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 42 原田亘
MF 6 山田雄士
MF 8 小泉佳穂
MF 11 渡井理己
MF 14 小屋松知哉
MF 24 久保藤次郎
MF 39 中川敦瑛
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 5 田中隼人
DF 13 犬飼智也
MF 19 仲間隼斗
MF 20 瀬川祐輔
FW 9 細谷真大
FW 15 小見洋太
監督
リカルド・ロドリゲス
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 3 森重真人
DF 6 バングーナガンデ佳史扶
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
MF 8 高宇洋
MF 18 橋本拳人
MF 22 遠藤渓太
MF 28 野澤零温
FW 26 長倉幹樹
FW 39 仲川輝人
控え
GK 31 小林将天
DF 5 長友佑都
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
MF 7 安斎颯馬
MF 33 俵積田晃太
MF 37 小泉慶
FW 16 佐藤恵允
FW 19 マルセロ・ヒアン
監督
松橋力蔵