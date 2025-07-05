[7.5 J1第23節](三協F柏)

※19:00開始

主審:長峯滉希

<出場メンバー>

[柏レイソル]

先発

GK 25 小島亨介

DF 2 三丸拡

DF 4 古賀太陽

DF 42 原田亘

MF 6 山田雄士

MF 8 小泉佳穂

MF 11 渡井理己

MF 14 小屋松知哉

MF 24 久保藤次郎

MF 39 中川敦瑛

FW 18 垣田裕暉

控え

GK 46 松本健太

DF 3 ジエゴ

DF 5 田中隼人

DF 13 犬飼智也

MF 19 仲間隼斗

MF 20 瀬川祐輔

MF 28 戸嶋祥郎

FW 9 細谷真大

FW 15 小見洋太

監督

リカルド・ロドリゲス

[FC東京]

先発

GK 81 キム・スンギュ

DF 2 室屋成

DF 3 森重真人

DF 6 バングーナガンデ佳史扶

DF 24 アレクサンダー・ショルツ

MF 8 高宇洋

MF 18 橋本拳人

MF 22 遠藤渓太

MF 28 野澤零温

FW 26 長倉幹樹

FW 39 仲川輝人

控え

GK 31 小林将天

DF 5 長友佑都

DF 30 岡哲平

DF 32 土肥幹太

MF 7 安斎颯馬

MF 33 俵積田晃太

MF 37 小泉慶

FW 16 佐藤恵允

FW 19 マルセロ・ヒアン

監督

松橋力蔵