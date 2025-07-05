京都vs新潟 スタメン発表
[7.5 J1第23節](サンガS)
※19:00開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 10 福岡慎平
MF 39 平戸太貴
FW 11 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
FW 93 長沢駿
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 3 麻田将吾
DF 4 パトリック・ウィリアム
DF 5 アピアタウィア久
MF 18 松田天馬
MF 25 レオ・ゴメス
MF 48 中野瑠馬
FW 31 平賀大空
FW 77 ムリロ・コスタ
監督
チョウ・キジェ
[アルビレックス新潟]
先発
GK 1 藤田和輝
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 15 早川史哉
DF 35 千葉和彦
DF 42 橋本健人
MF 6 秋山裕紀
MF 11 ダニーロ・ゴメス
MF 19 星雄次
MF 30 奥村仁
MF 41 長谷川元希
FW 46 笠井佳祐
控え
GK 21 田代琉我
MF 8 宮本英治
MF 22 新井泰貴
MF 33 高木善朗
MF 48 大竹優心
FW 9 矢村健
FW 18 若月大和
FW 28 太田修介
FW 99 小野裕二
監督
入江徹
※19:00開始
主審:先立圭吾
<出場メンバー>
[京都サンガF.C.]
先発
GK 26 太田岳志
DF 2 福田心之助
DF 22 須貝英大
DF 24 宮本優太
DF 50 鈴木義宜
MF 7 川崎颯太
MF 10 福岡慎平
MF 39 平戸太貴
FW 11 マルコ・トゥーリオ
FW 14 原大智
FW 93 長沢駿
控え
GK 21 圍謙太朗
DF 3 麻田将吾
DF 4 パトリック・ウィリアム
DF 5 アピアタウィア久
MF 25 レオ・ゴメス
MF 48 中野瑠馬
FW 31 平賀大空
FW 77 ムリロ・コスタ
監督
チョウ・キジェ
[アルビレックス新潟]
先発
GK 1 藤田和輝
DF 5 舞行龍ジェームズ
DF 15 早川史哉
DF 35 千葉和彦
DF 42 橋本健人
MF 6 秋山裕紀
MF 11 ダニーロ・ゴメス
MF 19 星雄次
MF 30 奥村仁
MF 41 長谷川元希
FW 46 笠井佳祐
控え
GK 21 田代琉我
MF 8 宮本英治
MF 22 新井泰貴
MF 33 高木善朗
MF 48 大竹優心
FW 9 矢村健
FW 18 若月大和
FW 28 太田修介
FW 99 小野裕二
監督
入江徹