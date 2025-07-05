[7.5 J1第23節](サンガS)

※19:00開始

主審:先立圭吾

<出場メンバー>

[京都サンガF.C.]

先発

GK 26 太田岳志

DF 2 福田心之助

DF 22 須貝英大

DF 24 宮本優太

DF 50 鈴木義宜

MF 7 川崎颯太

MF 10 福岡慎平

MF 39 平戸太貴

FW 11 マルコ・トゥーリオ

FW 14 原大智

FW 93 長沢駿

控え

GK 21 圍謙太朗

DF 3 麻田将吾

DF 4 パトリック・ウィリアム

DF 5 アピアタウィア久

MF 18 松田天馬

MF 25 レオ・ゴメス

MF 48 中野瑠馬

FW 31 平賀大空

FW 77 ムリロ・コスタ

監督

チョウ・キジェ

[アルビレックス新潟]

先発

GK 1 藤田和輝

DF 5 舞行龍ジェームズ

DF 15 早川史哉

DF 35 千葉和彦

DF 42 橋本健人

MF 6 秋山裕紀

MF 11 ダニーロ・ゴメス

MF 19 星雄次

MF 30 奥村仁

MF 41 長谷川元希

FW 46 笠井佳祐

控え

GK 21 田代琉我

MF 8 宮本英治

MF 22 新井泰貴

MF 33 高木善朗

MF 48 大竹優心

FW 9 矢村健

FW 18 若月大和

FW 28 太田修介

FW 99 小野裕二

監督

入江徹