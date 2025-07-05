岡山vs広島 スタメン発表
[7.5 J1第23節](JFEス)
※18:55開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 立田悠悟
DF 15 工藤孝太
DF 18 田上大地
MF 8 江坂任
MF 24 藤田息吹
MF 27 木村太哉
MF 33 神谷優太
MF 39 佐藤龍之介
MF 88 柳貴博
FW 99 ルカオ
控え
GK 77 川浪吾郎
DF 4 阿部海大
DF 5 柳育崇
DF 26 本山遥
MF 7 竹内涼
MF 17 末吉塁
MF 19 岩渕弘人
MF 28 松本昌也
FW 98 ウェリック・ポポ
監督
木山隆之
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 13 新井直人
MF 15 中野就斗
MF 35 中島洋太朗
MF 39 中村草太
MF 98 ヴァレール・ジェルマン
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
MF 14 田中聡
MF 18 菅大輝
MF 24 東俊希
MF 32 越道草太
FW 17 木下康介
FW 41 前田直輝
FW 51 加藤陸次樹
監督
ミヒャエル・スキッベ
※18:55開始
主審:清水勇人
<出場メンバー>
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 立田悠悟
DF 15 工藤孝太
DF 18 田上大地
MF 8 江坂任
MF 24 藤田息吹
MF 27 木村太哉
MF 33 神谷優太
MF 39 佐藤龍之介
MF 88 柳貴博
FW 99 ルカオ
控え
GK 77 川浪吾郎
DF 4 阿部海大
DF 5 柳育崇
DF 26 本山遥
MF 7 竹内涼
MF 19 岩渕弘人
MF 28 松本昌也
FW 98 ウェリック・ポポ
監督
木山隆之
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 13 新井直人
MF 15 中野就斗
MF 35 中島洋太朗
MF 39 中村草太
MF 98 ヴァレール・ジェルマン
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
MF 14 田中聡
MF 18 菅大輝
MF 24 東俊希
MF 32 越道草太
FW 17 木下康介
FW 41 前田直輝
FW 51 加藤陸次樹
監督
ミヒャエル・スキッベ