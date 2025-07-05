[7.5 J1第23節](JFEス)

※18:55開始

主審:清水勇人

<出場メンバー>

[ファジアーノ岡山]

先発

GK 49 スベンド・ブローダーセン

DF 2 立田悠悟

DF 15 工藤孝太

DF 18 田上大地

MF 8 江坂任

MF 24 藤田息吹

MF 27 木村太哉

MF 33 神谷優太

MF 39 佐藤龍之介

MF 88 柳貴博

FW 99 ルカオ

控え

GK 77 川浪吾郎

DF 4 阿部海大

DF 5 柳育崇

DF 26 本山遥

MF 7 竹内涼

MF 17 末吉塁

MF 19 岩渕弘人

MF 28 松本昌也

FW 98 ウェリック・ポポ

監督

木山隆之

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 4 荒木隼人

DF 19 佐々木翔

DF 33 塩谷司

MF 6 川辺駿

MF 13 新井直人

MF 15 中野就斗

MF 35 中島洋太朗

MF 39 中村草太

MF 98 ヴァレール・ジェルマン

FW 9 ジャーメイン良

控え

GK 26 チョン・ミンギ

DF 3 山崎大地

MF 14 田中聡

MF 18 菅大輝

MF 24 東俊希

MF 32 越道草太

FW 17 木下康介

FW 41 前田直輝

FW 51 加藤陸次樹

監督

ミヒャエル・スキッベ