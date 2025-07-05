八戸vs宮崎 スタメン発表
[7.5 J3第19節](プラスタ)
※18:30開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[ヴァンラーレ八戸]
先発
GK 13 大西勝
DF 11 雪江悠人
DF 20 蓑田広大
DF 22 白井達也
MF 5 稲積大介
MF 6 土井紅貴
MF 7 佐藤碧
MF 8 音泉翔眞
MF 80 永田一真
FW 9 澤上竜二
FW 99 中野誠也
控え
GK 25 谷口裕介
DF 29 柳下大樹
MF 16 鏑木瑞生
MF 26 高橋耕平
MF 27 國分将
MF 47 脇坂崚平
FW 14 妹尾直哉
FW 18 ピーダーセン世穏
FW 30 井波勇太
監督
石崎信弘
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 32 イ・チュンウォン
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
DF 39 下川陽太
MF 8 力安祥伍
MF 10 井上怜
MF 20 阿野真拓
MF 47 奥村晃司
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 55 青木心
DF 4 櫻井風我
DF 25 横窪皇太
DF 28 眞鍋旭輝
MF 14 五月田星矢
MF 41 坂井駿也
FW 18 吉澤柊
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
大熊裕司
※18:30開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[ヴァンラーレ八戸]
先発
GK 13 大西勝
DF 11 雪江悠人
DF 20 蓑田広大
DF 22 白井達也
MF 5 稲積大介
MF 6 土井紅貴
MF 7 佐藤碧
MF 8 音泉翔眞
MF 80 永田一真
FW 9 澤上竜二
FW 99 中野誠也
控え
GK 25 谷口裕介
DF 29 柳下大樹
MF 16 鏑木瑞生
MF 26 高橋耕平
MF 27 國分将
MF 47 脇坂崚平
FW 18 ピーダーセン世穏
FW 30 井波勇太
監督
石崎信弘
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 32 イ・チュンウォン
DF 24 松本雄真
DF 33 黒木謙吾
DF 35 江川慶城
DF 39 下川陽太
MF 8 力安祥伍
MF 10 井上怜
MF 20 阿野真拓
MF 47 奥村晃司
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
控え
GK 55 青木心
DF 4 櫻井風我
DF 25 横窪皇太
DF 28 眞鍋旭輝
MF 14 五月田星矢
MF 41 坂井駿也
FW 18 吉澤柊
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
監督
大熊裕司