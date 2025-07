「SOLAHANPU」から、MADE IN JAPANの薄さ6mmの財布『Tenuis(テニュイス)』最新版の先行予約販売を2025年6月30日20:00からクラウドファンディングサイト「Kibidango(きびだんご)」で開始しました。

SOLAHANP『Tenuis』

「SOLAHANPU」から、MADE IN JAPANの薄さ6mmの財布『Tenuis(テニュイス)』最新版の先行予約販売を2025年6月30日20:00からクラウドファンディングサイト「Kibidango(きびだんご)」で開始。

今回のクラウドファンディングで募る資金は、同製品の生産やカード・電子決済が進む現代において、必要な物を最小限にまとめられる新たな財布の開発、品質、サービス向上につなげるために活用します。

『Tenuis』の特徴

薄さ追求の構造

収納物が重ならない構造

牛革+山羊革の組み合わせ ー 『Tenuis』は外側に伝統バケッタ製法の高級イタリアンオイルレザー、内側に薄く強靭で伸縮性のある山羊革を使用しています。

牛革は和紙の様な質感と毛羽立ちのレザーですが使用につれ光沢や色の変化が楽しめます。

ツインカードスロット ー カード入れを2カ所に分けることで厚さを分散、でも面積はカード2枚分を並列に並べただけの大きさになっています。

カードポケットを折り込み内側から縫製する構造及び山羊革の薄さと伸縮性、強靭さのおかげで実現できました。

ツインコインポケット ー コイン入れを2カ所に分け重なりを減らすことで薄さに貢献、更に各ポケット内にはコインが上下に移動しにくい仕切り構造を搭載、コインを使わない場合は鍵、小物、更に上下段ともカードを入れておくことができる柔軟な設計です。

隠しポケット ー 札入れ背面側には隠しポケットが2カ所あります。

各ポケットにはカードが入る大きな空間と鍵用スロット×2カ所。

設計上、元々ある空間を隠しポケットにしてるので無駄が無くこの隠しポケットを搭載する為に厚みが増してしまう等もありません。

薄い財布なのに大容量 ー 薄い財布は入る容量が少ない、または入れる量を制限しないといけないというイメージが湧きそうですが『Tenuis』は極端に容量を制限していないのでとっさに収納物が増えた時でも十分対応できる余裕があります。

【リターン種類と価格について】

●超超早割15%OFF 先着20名様 14,780円+送料500円=15,280円

●超早割10%OFF 先着20名様 15,120円+送料500円=15,620円

●早割5%OFF 先着20名様 15,960円+送料500円=16,460円

●Kibidango特別価格 16,800円+送料500円=17,300円

●2個まとめ割10%OFF 30,240円+送料500円=30,740円

※クラウドファンディング後の通常販売予定価格 17,800円+送料500円=18,300円

【Tenuis の仕様】

材料:イタリアンオイルレザー和紙タイプ(植物鞣し、バケッタオイル製法)

寸法:約幅90mm×高112mm×厚6mm(非収納時)

収納:紙幣10-15枚、カード8(+2)枚、硬貨10-15枚、鍵等(メーカー推奨値)

製造:日本製

【プロジェクト概要】

プロジェクト名: 極薄6mm!究極の薄い財布Tenuis第4世代

期間 : 2025年6月30日(月)20:00〜8月27日(水)19:59

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 究極の薄い財布!SOLAHANP『Tenuis』 appeared first on Dtimes.