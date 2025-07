80周年などの記念演奏会を再現した演奏！国立音楽大学「くにおん100フェス！」

国立音楽大学は、創立100周年記念事業の一環として、「くにおん100フェス!」を2026年6月26日、27日、28日の3日間開催します。

国立音楽大学「くにおん100フェス!」

国立音楽大学は、創立100周年記念事業の一環として、「くにおん100フェス!」を2026年6月26日、27日、28日の3日間開催。

DAY1はくにおん伝統のサウンドを未来へ響かせるクラシック、DAY2は未就学児から大人まで楽しめるワークショップやコンサート、最終日のDAY3は名プレイヤーをゲストに迎えるジャズや、アーティストとして活躍中の卒業生によるこの日限りのコラボレーションなどをお届けします。

◯開催概要

DAY1 2026年6月26日(金)

「くにおん100フェス!」の幕開けはサントリーホールから始まります。

大ホールとブルーローズ両会場で、くにおんの伝統を体感する1日となります。

大ホール会場では、壮大なオーケストラをバックにしたコンチェルト、オペラアリア、合唱、そして伝統のブラスオルケスターが奏でる多彩なプログラムを堪能できます。

ブルーローズ会場では、1926年に開催された本学の前身「東京高等音楽院」の「校舎落成記念会」「国立音楽堂新築披露大演奏会」や創立50周年、80周年などの記念演奏会を再現した演奏に加え、これまで音楽界を支えてきた卒業生によるトークも行い、歴史を振り返ります。

「Grand Gala」

時間:18時30分開演(予定)

場所:サントリーホール 大ホール

<出演>

司会 :加藤 綾子

指揮 :小林 資典、ほか

ヴァイオリン:漆原 啓子、徳永 二男

ピアノ :三木 香代

声楽 :青山 貴、臼木 あい、押見 朋子、加納 悦子、久保田 真澄、

小泉 詠子、小林 啓倫、小堀 勇介、澤畑 恵美、須藤 慎吾、

高橋 薫子、成田 博之、錦織 健、平井 香織、福井 敬、

松原 有奈、宮地 江奈、望月 哲也、盛田 麻央、山下 浩司、

渡邉 公威

管弦楽 :国立音楽大学100周年記念特別オーケストラ(仮称)

合唱 :国立音楽大学合唱団

吹奏楽 :国立音楽大学ブラスオルケスター

<曲目>

J.S.バッハ/2 つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV1043

F.ショパン/ピアノ協奏曲 第1番 作品11 より第1楽章

G.ロッシーニ /歌劇《ランスへの旅》より“皆さん手紙です”

W.A.モーツァルト/歌劇《フィガロの結婚》KV492 より“手紙の二重唱”

F.レハール/「微笑みの国」より“君は我が心のすべて”

L.v.ベートーヴェン/交響曲第九番 作品125 より第4楽章

ほか

「Ensemble of Memories」

時間:14時00分開演(予定)

場所:サントリーホール ブルーローズ

<出演>

司会:稲村 なおこ

梅本 実、大友 太郎、小原 孝、岸 信介、北村 源三、小林 道夫、武田 忠善

ほか

国立音楽大学附属高校在校生、国立音楽大学在学生、国立音楽大学同調会*特別合唱団(仮称)

<曲目>

G. F. ヘンデル/「メサイア」より

F. シューベルト/岩上の羊飼い

J. ブラームス/「愛の歌」より

ほか

*国立音楽大学同調会:国立音楽大学の卒業生で構成される同窓会組織。

[注] トークのみの出演者を含みます

国立音楽大学100周年記念特別オーケストラ・合唱団

DAY2 2026年6月27日(土)

多彩な学びと幅広い研究をリードする音楽の総合大学、くにおん。

2日目は、そんな魅力あふれる緑豊かなキャンパスに場所を移して開催します。

未就学児から小中高生、 そして大人まで参加できるワークショップやコンサートを学生が中心となって企画中!心躍る体験を通して、くにおんの今を身体全体で感じてください。

「Campus Harmony」

時間:13時〜18時(予定)

場所:国立音楽大学 講堂、新1号館ほか

<開催内容>(予定)

・「Campus Harmony アウトリーチ・コンサート(仮)」(講堂大ホール、16時30分開演予定)

・各種の音楽ワークショップや、第71回「七夕祭」(大学キャンパス)

ほか

<出演>

国立音楽大学オーケストラ、ジャズ専修の学生によるアンサンブル、ミュージカル・コース、声楽専修の学生

ほか

過去ワークショップの様子

DAY3 2026年6月28日(日)

最終日の公演は、快適な居住性の高さと魅力的な生活空間にあふれた注目の立川市、立川ステージガーデンからお届けします。

80年代より精力的にJ-POP界を率い、今なお音楽プロデューサーとして数々の伝説的な楽曲を手掛ける武部聡志を総合演出に迎え、“くにおんスピリット”を継承する卒業生の音楽家がここに結集。

「自由・自主・自律」を「音楽と人」の力で実現し、次代へとバトンを渡すスター達が共演するこの日限りのステージを皆様へ。

「Circle of Music」

時間:16時00分開演(予定)

場所:立川ステージガーデン

<出演>

くにおん卒レジェンダリーアーティスト達によるソロ・共演

司会:加藤 綾子、武部 聡志

ビッグバンド:NEWTIDE & GEMSTONES JAZZ ORCHESTRA

※レジェンダリーアーティストはニュースリリースの中で順次発表を行っていきます。

※公演は二部制となります。

第一部:ポップス+スクリーンミュージック

第二部:ジャズ+ビッグバンド

【 KUNION Legendary Artists 1st installment 】(5 persons)

左から山下 洋輔、小原 孝、秋川 雅史、挾間 美帆(委嘱曲提供)、富貴 晴美

左から武部 聡志、加藤 綾子

【総合演出】 武部 聡志 作曲家・編曲家・音楽プロデューサー

国立音楽大学在学時より、キーボーディスト、アレンジャーとして数多くのアーティストを手掛ける。

1983年より松任谷由実コンサートツアーの音楽監督、2013年〜2016年「ももいろクローバーZ」のLIVE音楽監督を担当。

一青窈、今井美樹、平井堅、JUJU 等のプロデュース、CX系ドラマ「BEACH BOYS」「西遊記」etcの音楽担当、CX系「MUSIC FAIR」「FNS歌謡祭」の音楽監督、スタジオジブリ作品「コクリコ坂から」「アーヤと魔女」の音楽担当、最近では、映画「THE FIRST SLAM DUNK」「室井慎次 敗れざる者」「室井慎次 生き続ける者」の音楽担当、「Yuzuru Hanyu ICE STORY 2023 “GIFT”」の音楽監督等、多岐にわたり活躍している。

【総合司会】加藤 綾子 フリーアナウンサー 1985年生まれ。

埼玉県出身。

国立音楽大学教育学科を卒業後、2008年にフジテレビに入社。

『めざましテレビ』『ほんまでっか!?TV』『笑っていいとも!』など多くの番組にキャスター・MCとして出演。

2016年よりフリーアナウンサーとして活動を開始し、ニュース番組『Live News it!』ではメインキャスターを3年間務めた。

現在はTX『ナゼそこ?+』にてMCを務めるほか、各種メディア出演、イベント司会などキャリアと家庭を両立しながら活躍している。

くにおん100フェス!ではDAY1、DAY3の司会を務める。

〇チケットの発売は、2025年秋以降を予定しています。

〇100周年記念事業

<特別協賛>

株式会社いなげや(6/27・6/28公演)、株式会社立飛ホールディングス(6/28公演)

<後援>

立川市、立川市教育委員会、一般社団法人立川観光コンベンション協会、

多摩都市モノレール株式会社、立川市商店街振興組合連合会

(2025年6月26日時点)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 80周年などの記念演奏会を再現した演奏!国立音楽大学「くにおん100フェス!」 appeared first on Dtimes.