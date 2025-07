トロッと感、しっとり感、まったり感が楽しめる！CACIORI「熟成バスクチーズケーキ」

熟成バスクチーズケーキのブランド「CACIORI」が催事事業に本格的に参入します。

CACIORI「熟成バスクチーズケーキ」

熟成バスクチーズケーキのブランド「CACIORI」が催事事業に本格的に参入。

2025年7月3日より、池袋東武の地下一階3番地コンコースにて販売を開始します。

■販売時間

2025年7月3日〜9日 10時〜20時

東武百貨店池袋店 地下一階3番地コンコース

通常は販売していない、一度も冷凍をしていない熟成バスクチーズケーキを個数限定で販売します。

催事は2月に新宿伊勢丹への出店がはじまりで、5月に同店舗へ2度目の出店。

今回が3度目となります。

*300件以上の口コミが入っているケーキ店の中で5点満点中4.9の評価

2024年4月から2025年3月末まで、インターネット調査、自社調べ

■洋菓子店は全国的に縮小傾向、ギフト需要に契機

商工会議所の調べによると、2024年度に発生した街の洋菓子店の倒産は51件発生し、前年度の1.6倍となりました。

さらに昨今の原料価格の高騰も追い打ちをかけ、価格に転嫁するのに苦戦。

難しいかじ取りを迫られています。

■冷凍したホールのみ展開していたが百貨店催事で“冷蔵”ケーキを展開し、成功させた

「同社はこれまでに冷凍したホールのみ展開しており、つまりギフトやお土産に特化してきました。

すでに新宿伊勢丹にて一度も冷凍していない冷蔵ケーキを展開したところ好評を博したため、百貨店の新たなギフト需要に貢献できると期待しています」(ビースリー代表・田和 充久)。

■熟成バスクチーズケーキについて

「熟成バスクチーズケーキ」は同社チーズケーキの熟成前のものと比較して旨味成分が約1.77倍多いことを証明。

また、粘性が約8.43倍、弾性が約1.15倍、水分率が約0.69倍であることも証明され、「熟成バスクチーズケーキ」は、旨味が約2倍強く、8倍濃厚なトロッと感、しっとり感、まったり感がより感じられるチーズケーキであることが明らかになりました。

■熟成バスクチーズケーキ直売所(工場)

元々通販専門で立ち上げた工房でしたが、200軒以上参加するクラウドファンディングの飲食店フード部門の中で1位になり、最大3か月待ちになりました。

その中で直接購入をしたいというお問い合わせが多く、京急線雑色駅徒歩7分の場所にある工房にて直売を始めました。

店前は人通りがなく、1日数名しか通らない私道だったため、もともとは外観を見て購入されるという方は皆無です。

しかし、今では多い時に1日20人以上の方がホールケーキを購入に来店されます。

熟成バスクチーズケーキ直売所外観

熟成バスクチーズケーキ2

【熟成バスクチーズケーキ直売所】

所在地 : 〒144-0045 東京都大田区南六郷2丁目5-10 サンアイランド 101A

アクセス : 京急線 雑色駅 徒歩7分

営業時間 : 10:00〜18:00 月曜日〜金曜日

12:00〜16:00 日曜日 土・祝日お休み ※完売次第終了

販売物 : ショコラ研究所 ガトーショコラ、熟成バスクチーズケーキ

