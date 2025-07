リヴァプール、ジョッタの遺族に契約残り2年分の給料支払いを保証か

リヴァプールは、急逝した元ポルトガル代表FWディオゴ・ジョッタ氏の遺族に対し、同選手が受け取る予定だった残り2年分の給与を支払うようだ。5日、ポルトガル紙『レコルド』が報じた。ジョッタ氏は3日、弟のアンドレ・シウヴァ氏とともにスペインで自動車事故に遭い、同乗していた弟のアンドレとともに帰らぬ人となった。28歳の若さで他界したジョッタ氏は、パートナーのルーテ・カルドーソさんと挙式したばかりで、2人の間には3人の子どもがいる。

Jordan Henderson visited Anfield today to pay his respects to friend and former teammate, Diogo Jota ❤️ pic.twitter.com/YN1V0YMNEu