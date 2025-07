コロナ禍を経て、家庭の洗濯事情は大きく変化。目には見えない小さな付着物まできれいに落としたいという意識が高まり、レジャーや外食の機会が増えたことで汚れやニオイ悩みも尽きない。今回は、洗濯機はもちろん、衣類ケア家電やランドリーバスケットなど洗濯にまつわる便利アイテム4製品を紹介する。

ガンコ汚れも予洗いなしですっきり落とす「汚れはがしコース」を新搭載!

パナソニック

ななめドラム洗濯乾燥機

NA-LX129DL

実売価格34万8480円

温水と泡の力で洗浄力を高める「温水スゴ落ち泡洗浄」機能を搭載。多彩な洗浄モードを用意し、汚れやニオイ菌まですっきり落とす。また、大風量のヒートポンプを採用し、洗濯物を素早く乾かして電気代の節約も叶える。低温の風で乾かすため仕上がりはふんわり。シワも軽減する。

SPEC ●容量:洗濯12kg、乾燥6kg ●標準使用水量:定格洗濯時約83L、定格洗濯乾燥時約55L ●洗浄機能:トリプル自動投入、温水機能ナノイーXなど ●消費電力量:定格洗濯時約68Wh、定格洗濯乾燥(標準)890Wh ●サイズ/質量:W639×H1060×D722mm/81kg

↑3つの大容量タンクを搭載。液体洗剤、柔軟剤に加え、おしゃれ着用洗剤、酸素系液体漂白剤、汚れはがし剤のいずれかをセットし、洗濯中に自動投入できる。

【ココが省手間!】専用剤の自動投入機能により、つけ置き・予洗いの面倒から解放 花王と共同開発した別売の汚れはがし専用剤「極ラク汚れはがし」(実売価格1309円)をタンクにセットしておけば、洗いの前段階で自動投入。汚れを落としやすい状態に変質させることで、洗浄力を高めてくれます。襟袖の皮脂汚れや食べこぼし、皮脂臭や加齢臭もつけ置き・予洗いの手間なくきれいに落ちて感激!(編集部)

スチームや乾燥機能を大幅強化! 5着同時に素早くケアする大容量モデル

LGエレクトロニクス・ジャパン

The All New LG Styler ブラックミラー

実売価格38万5000円

ハンガーの振動とスチームにより衣類のニオイやシワ、花粉、ダニ、菌を低減。自宅で洗濯しにくいスーツやコートなどもハンガーに掛けてセットするだけで洗い立てのように仕上げる。扉にはパンツプレスを備え、センタープレスをキープしながら細かいシワも取り除く。

SPEC ●衣類の上限:上着5着、パンツ1着 ●稼働時間:リフレッシュコース38分(標準使用時) ●運転音:35.5dB ●消費電力:399Wh(リフレッシュコース/標準使用時) ●サイズ/質量:W600×H1965×D620mm/約94kg

↑強力なスチームで衣類のシワを素早く伸ばすハンディスチーマーを新たに搭載。スチーム量は3段階から選べ、デリケートな衣類にも対応。

【ココが省手間!】ハンガーに掛けてあとは待つだけ! 花粉もシワも時短でホームケア クリーニングに出す手間なく自宅でプロ並みの衣類ケアが叶う本機は、従来機からスチームと乾燥機能を強化。稼働時間を短縮し、標準のリフレッシュコースなら38分で完了します。また従来の3着から5着に大容量化。家族の服もまとめてケアできてラク!(編集部)

洗濯水にウルトラファインバブルを発生させ、繊維の奥に潜む汚れにアプローチ

MTG

ReFa ULTRA FINE BUBBLE

LAUNDRY RS-CK-00A

1万1800円

独自のスパイラルキャビテーション構造を採用し、洗濯に使う水に大量の「ウルトラファインバブル」を発生させるアタッチメント。洗濯機のホース部に取り付けるだけで衣類の繊維よりも微細な直径1μmに満たない泡が繊維の奥深くまで洗浄成分を届ける。蓄積した皮脂汚れや黄ばみを落とすほか、衣類の毛羽立ちやダメージ、洗浄成分に含まれる界面活性剤の衣類残りを軽減する効果も。

【ココが省手間!】洗浄力を高めしつこい汚れもオフ。同時に洗濯槽の汚れもきれいに! ウルトラファインバブルの「疎水性相互作用」により洗浄効果がアップ。洗浄成分がバブルの表面に付着して繊維の奥まで届くので、皮脂汚れや食べこぼしも一度の洗濯でみるみる落ちます。同時に洗濯槽の汚れまではがし取ってくれるため、掃除の手間まで省けて一石二鳥!(編集部)

折り畳み式の脚を備え、高さを2段階で調節可能!

山崎実業

折り畳み脚付き ランドリーバスケット タワー

6600円

折り畳み式の脚を備え、高さを2段階で変えられるランドリーバスケット。脚を広げて高さを出すことで、深く屈まなくても洗濯物をスムーズに取り出せるのが魅力だ。容量はたっぷり入る33Lで一人暮らしからファミリーまで対応。通気性の高いワイヤーメッシュ構造を採用し、溜まった洗濯物のムレを防ぐ。ホワイト、ブラックの2色展開。

【ココが省手間!】屈む動作を最低限に抑え、腰に負担がかからない! 洗濯物をカゴから取り出す際、繰り返し屈む動作は腰への負担が難点。本品は深く屈む必要がないのでラクに作業をこなせます。また脚と脚の間隔が広く、ワイパーやロボット掃除機で床掃除する際にどかさず済むのも地味に便利。ハンドル付きで持ち運びも楽ラクです!(編集部)

