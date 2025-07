「おーい、京都大作戦、今年も来たよ。東京から来ましたKen Yokoyamaです。パンクロックを鳴らしに来ました」 ◆ライブ写真 この横山健(G, Vo)の挨拶にはじまり、ど頭の「Maybe Maybe」から太陽が丘に大合唱を起こしていったKen Yokoyama。午後の最も暑い時間帯だが、観客は容赦ない日差しをものともせずステージに食らいつく勢いで、声や手を上げ、そしてジャンプする。 松本“EKKUN”英二(Dr)によるパワフルなドラムが会場を突き抜けていくように響き、そのビートにうねりを帯びるように絡んでいくJun Gray(B)のベースと南英紀(G)のギターが、観客の体をとらえて大きく揺さぶる。さらに横山のどこか艶っぽさを感じさせるギターの音色が、観客のシンガロングの音量を上げる。 目の前にいる観客から、遠くにいる観客にまで横山は全方位に何度も「サンキュー」の言葉を送り、続け様に昨年リリースしたパンクカバーアルバム『The Golden Age of PunkRock』から、盟友と言っていい間柄であるNOFXの「Stickin’ In My Eye」を投下。エネルギーをグッとためるようなイントロダクションから、一気にバーストするバンドアンサンブルは痛快で、またこの80’S、90’Sメロコアならでは哀愁感と、絶妙な遊び心とを感じるコーラスワークもken Yokoyamaというバンドにハマる。 この「Stickin’ In My Eye」でのスピード感から、さらにアクセルを踏み込んで勢いをブーストする「Your Safe Rock」へという流れに、観客は沸き立つ。次々とダイバーが押し寄せ、曲が終わり音が止んだ後も、バンドへのコールや歓声はどんどんと大きくなっていく。騒々しく、活気と熱気とに満ちたパンクロックのライブだ。そんなエネルギッシュな観客に、横山はチャーミングにハートを送ったりしながら、「What King Of Love」、さらに「These Magic Words」を連投した。観客の興奮はもちろん、会場内がぎゅっとひとつになる、そんな密度が感じられる。 観客の姿を眺めながら「楽しんでるかい? 楽しんでるようだな」と言った横山は、「俺たちKen Yokoyamaは近年、フェスでこの曲やるんじゃないのって予想が立ちそうな曲をあまりやらなくなったのよ」と語る。言わばフェスでのテッパンである「Believer」や「Punk Rock Dream」や「I Won’t Turn Off My Radio」でなく、アルバムを好きで聴いている人に届いてほしいと思っていると続けた。「初めて観る人は予習とかしてくるわけじゃないですか。友だちとかに何聴いていけばいい?って。大体フェスでのテッパンものの曲を教えられて、それをやらないんだっていうのが意地悪でいいかなと思ってさ。意地悪でいいってことはないけど、人の気を惹くためにはいいのかなと。僕は、みなさんの気を惹きたいんですよ」という。 ただこの日の盛り上がりを見れば、年代問わずどのアルバム曲でも、最高のセットリストへと叩き上げていくバンド力やエネルギーがあることは一目瞭然だ。「自分たちのメインのライブでは当然いろんな曲をやるので。「Believer」とか「Punk Rock Dream」とか「I Won’t Turn Off My Radio」とか、そういうのが聴きたかったら、関西では9月3日に大阪GORILLA HALLでHEY-SMITHとやるので(Ken Yokoyama「Jurassic Sounds Tour」)観に来てください」とユーモアも交えて告知もする。 後半戦、エモーショナルに身振りをしながら歌う「May16」のグッドメロディで、うだる暑さに風を起こしていくと、まだここからかっこいいバンドがどんどん出るから体調には気をつけて楽しんでといい、たくさんの人で埋まった会場に、「ありがとうございますの気持ちでいっぱいだから、これから新曲でも作って来年にはアルバムを出すかな」と嬉しいコメントも飛び出した、Ken Yokoyamaのステージ。 ラストは、昨年リリースしたアルバム『Indian Burn』の1曲目を飾る「Parasites」で再びシンガロングを巻き起こして、もう1曲どうだい?と「4wheels 9Lives」で、観客の歌声を大きくしていった。バンドと観客とが一体となって大車輪となるようなノイジーでダイナミックなライブに、観客たちはグッとガッツポーズを送る。ここ太陽が丘の気温は上昇しっぱなしだ。 […]

