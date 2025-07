Anime Expo 2025アメリカ発のVTuber事務所「VShojo」より誕生したVTuber4人組ユニット・NOVA(ノヴァ)が、ロサンゼルス開催<Anime Expo 2025>にてデビュー発表およびデビューイベントを実施した。 NOVAは、暁月ホタル(Akatsuki Hotaru)、ヘスティア・ハピネス(Hestia Happiness)、陵本なぎ(Okamoto Nagi)、柚鳥ペケ(Yutori Peke)の4人で構成される、「VShojo」初の日本語話者VTuberグループ。2024年11月にライブ配信デビューし、VShojoが本格的に日本市場へ参入するために立ち上げたプロジェクトとして注目を集めた。 “ポストアポカリプスの並行世界”を旅するというファンタジーな世界観を持ち、4人それぞれが異なる背景や職業をもつユニークなキャラクター設定が魅力である。配信プラットフォームはYouTubeやTwitchで、日本語を中心に活動している。 本格的な音楽活動への参加は<Anime Expo 2025>でのサプライズ発表から始まる形となった。NOVAはユニバーサルミュージックとの共同による新レーベル《UNIVOLT》よりデビュー曲「Starry Connection」を配信リリースし、ミュージックビデオも同時公開している。 「Starry Connection」はメンバー4人の個性が光るJAPANESE HYPER POPサウンド。作詞にはラップスタアにも出演していたutumiyqcom、作曲には新進気鋭のボカロP東京真中を起用。楽曲にはメンバーの名前も散りばめられており、デビューソングとしてNOVAらしさを詰め込んだ楽曲となっている。MVは東映ツークン研究所が手掛け、NOVAの世界観を感じられる内容となっている。 NOVA 音楽デビューデジタルシングル 「Starry Connection」 2025年7月5日(土)13:00配信スタートhttps://lnk.to/NOVA_SC 関連リンク ◆NOVA Official site◆NOVA X◆NOVA Instagram◆NOVA TikTok◆NOVA YouTube

