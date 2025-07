アキレス腱断裂も返り咲きに自信満々のリラード「ジャックポットだって教えてやりな」

アキレス腱を断裂する選手が相次いで発生した昨シーズン。先日、ミルウォーキー・バックスからウェイブされたベテランガードのデイミアン・リラードもその1人であり、彼はインディアナ・ペイサーズとのプレーオフ1回戦でアクシデントに見舞われた。

すでにバックスの一員ではなくなったリラードだが、球団との間に残されていた2年1億1300万ドル(162億5200万円)の契約は残っており、向こう5年にかけて支払いが行われる予定。家族がいるポートランドに戻って治療に専念できることもあり、現地メディア『The Athletics』によると、本人は落ち込むどころか喜んでいるとも報じられている。

すでに彼の次なる移籍先には複数の球団が名乗りを上げ、ゴールデンステイト・ウォリアーズ、マイアミ・ヒート、加えて古巣のポートランド・トレイルブレイザーズなどがコンタクトをしている模様。約1週間後に35歳を迎えること、そしてアキレス腱断裂という二つの要因から、リーグ周辺では契約自体を危ぶむ声も。この件について、リラードは自身のXで次のように語った。

「もし彼らがこの時点で“ギャンブル”って言うなら、ジャックポット(大当たり)だって教えてやりな」

If they call it a “gamble” at this stage… tell em this the jackpot. #ToBeContinued

- Damian Lillard (@Dame_Lillard) July 4, 2025