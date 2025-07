オアシス、再結成後初公演で名曲『Live Forever』を急逝ジョッタに捧げる

再結成したイギリスのロックバンド『Oasis(オアシス)』が、2009年の解散後初となる公演を現地時間4日にウェールズのカーディフで開催。1994年にリリースした名曲『Live Forever』を、急逝した元 ポルトガル代表 FWディオゴ・ジョッタ氏に捧げた。イギリス紙『インディペンデント』などが伝えた。3日にスペインで発生した悲劇的な自動車事故により、同乗していた弟アンドレとともに、28歳の若さで帰らぬ人となったジョッタ氏。訃報に世界が大きなショックを受けるなか、兄弟そろってマン チェス ター・シティの熱狂的 サポーター で知られる リアム・ギャラガー とノエル・ギャラガーが、生への渇望を叫ぶ歌詞であると同時に、死者たちに手向ける鎮魂歌でもある『Live Forever』でジョッタ氏を 追悼 した。

Oasis dedicated the song 'Live Forever' to Diogo Jota during their tour tonight.



