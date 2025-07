東武ワールドスクウェアにてイベント開催！映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ！キミに届けるキラッキライブ！

東武ワールドスクウェアは、東映配給による『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ!キミに届けるキラッキライブ!』(2025年9月12日公開)とのコラボレーションイベントを、2025年8月2日(土)〜9月28日(日)まで開催します。

映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ!キミに届けるキラッキライブ!

このイベントは、映画の公開を記念して実施。

世界の著名な建築物を1/25スケールで再現した東武ワールドスクウェアならではの唯一無二のロケーションで、ファンの方に向けた魅力溢れるイベントをお届けします。

【作品情報】

■タイトル:

『映画キミとアイドルプリキュア♪ お待たせ!キミに届けるキラッキライブ!』

■声の出演:

松岡美里 高橋ミナミ 高森奈津美 南條愛乃 花井美春

長縄まりあ 種崎敦美 松田颯水 上田麗奈

関根明良 加隈亜衣 村瀬歩 七瀬彩夏 古賀葵

諏訪部順一 佐久間大介

※高橋ミナミさんの「高」は正式には「はしごだか」

※種崎敦美さんの「崎」は正式には「たつさき」

■映画主題歌:

「♪HiBiKi Au Uta♪」

作詞:青木久美子 作曲・編曲:馬瀬みさき

■スタッフ:

原作:東堂いづみ 監督:小川孝治 脚本:吉野弘幸

音楽:深澤恵梨香/馬瀬みさき キャラクターデザイン・総作画監督:板岡錦

美術監督:谷岡善王 色彩設計:竹澤聡 撮影監督:大島由貴

CGディレクター:近藤まり 製作担当:直田宏隆

(C)2025 映画キミとアイドルプリキュア♪製作委員会

