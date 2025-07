羽田空港で開催！アートダッシュ・トウキョウ『The JAPAN ART＋』

アートダッシュ・トウキョウは、日本美術の特別展示販売イベント『The JAPAN ART+』を、2025年7月18日(金)から11月9日(日)までの期間、羽田空港第一旅客ターミナル5階「THE HANEDA HOUSE」内アートダッシュギャラリーにて開催!

アートダッシュ・トウキョウ『The JAPAN ART+』

開催日時 : 2025年7月18日(金)〜11月9日(日)

レセプション: 2025年7月17日(木)15:00〜18:00

一般公開 : 2025年7月18日(金)より

営業時間 : 11:00〜17:00(月曜日定休)

場所 : アートダッシュギャラリー

(東京都大田区羽田空港3-3-2 第一旅客ターミナル 5階 THE HANEDA HOUSE内)

アクセス :

- 鉄道でのアクセス

京急線 :品川駅から羽田空港第1・第2ターミナル駅までエアポート快特で約15分

東京モノレール:浜松町駅から羽田空港第1ターミナル駅まで快速で約17分

- お車でのアクセス

専用駐車場はございません。

「羽田空港駐車場(P1・P2推奨)」を利用ください。

P1・P2からは第一旅客ターミナル直結の連絡通路があります。

- バスでのアクセス

リムジンバス、京急バスが運行しています。

アートダッシュ・トウキョウは、日本美術の特別展示販売イベント『The JAPAN ART+』を、2025年7月18日(金)から11月9日(日)までの期間、羽田空港第一旅客ターミナル5階「THE HANEDA HOUSE」内アートダッシュギャラリーにて開催します。

このイベントは、日本画や手摺り浮世絵、陶芸といった伝統美術を鑑賞するだけでなく、その場で購入し“持ち帰れる文化体験”として提供するものです。

宮大工が手掛けたモバイル茶室での呈茶体験なども予定しており、訪日外国人観光客(インバウンド)をはじめ、国内外の多くの方々に本物の日本の美に触れる機会を創出します。

特長

1. 見て、触れて、購入できる「持ち帰れる文化体験」

このイベントでは、日本画、陶芸、工芸、そして職人の手による手摺り浮世絵など、厳選された日本の美術品を展示します。

作品は単に鑑賞するだけでなく、その場で購入し、自身の暮らしに迎えることが可能です。

旅の思い出を形にし、アートをより身近に感じていただく「持ち帰れる文化体験」として、国内外の文化愛好家へ新たな価値を提供します。

展示作品一例(作品写真は公式サイトをご参照ください)

浮世絵 歌川豊国

浮世絵 歌川広重

日本画 横山大観

2. 宮大工の技が光る「モバイル茶室」での呈茶体験

会場内には、釘を使わず木を組み上げる伝統技法を駆使し、宮大工が製作した「モバイル茶室」を特別に設置します。

空港という現代的な空間の中に現れる静かで落ち着いた茶室で、本格的な呈茶を体験できます。

日本の建築技術の粋と、おもてなしの真髄を五感で味わえる、本イベントならではの特別な空間です。

3. 日本文化の精神性に触れる多彩な体験プログラム

会期中には、茶道や華道といった日本の精神文化を深く体験できるスペシャルイベントを複数回にわたり開催する予定です。

また、本展では新進気鋭の陶芸家・大森 優太氏の作品も特別展示します。

各分野の専門家を招き、その手ほどきを受けながら、形に込められた意味や美意識を学ぶことができます。

イベントの詳細は公式サイトにて順次公開していきます。

アートの鑑賞とあわせて、より多角的に日本文化の奥深さに触れる機会を創出します。

モバイル茶室

