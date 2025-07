濃厚な魚介豚骨スープと特製麺の一体感を感じられる一杯！らあめん花月嵐『濃厚魚介豚骨つけめん 頑者』

「らあめん花月嵐」は、2025年7月2日(水)より、頑者店主 大橋英貴氏監修のもと『濃厚魚介豚骨つけめん 頑者』を国内の花月嵐にて期間限定で販売開始しました。

らあめん花月嵐『濃厚魚介豚骨つけめん 頑者』

■濃厚魚介豚骨つけめん頑者

・200g (税込980円)

・300g (税込1,070円)

・400g (税込1,160円)

■特製 濃厚魚介豚骨つけめん 頑者

・200g (税込1,280円)

・300g (税込1,370円)

・400g (税込1,460円)

「頑者」×「花月嵐」再コラボ

7月の期間限定ラーメンは、埼玉県・川越にある行列のできるつけ麺の名店「頑者」と、花月嵐のスペシャルタッグが約6年ぶりに再び登場します。

今回は、本家「頑者」のつけ麺により近づけるために頑者店主:大橋 英貴 氏監修のもと、レシピを一から再構築し、花月嵐マエストロ(開発チーム)が試作と調整の日々を重ね、濃厚な魚介豚骨スープと特製麺の一体感を感じられる、「より頑者らしい一杯」が完成しました。

本場頑者の魅力をぎゅっと詰め込んだこの夏だけの特別なつけ麺を堪能できます。

【さらに進化した“特製頑者麺”】

前回よりもさらにストレートな形状に近づけた頑者専用麺。

麺の表面のなめらかさと、もちもちしたコシのバランスを向上させました。

すすったときの喉ごしが良く、しっかりした食感でスープを受け止めます。

並盛・中盛・大盛の3種類を用意されています。

【濃厚魚介豚骨スープ】

鶏ガラ・豚骨をじっくり煮込んだベースに、煮干し・鰹節・サバ・昆布などの魚介だしを重ねた濃厚魚介豚骨スープ。

魚粉の旨みを引き立てるため、重くなりすぎないよう、丁度良い濃度に調整しています。

濃厚でありながら、すっきりとした後味が特徴です。

【風味・食感・香りを高める具材】

主役の麺と濃厚つけダレをさらに引き立てるのが、計算された具材構成。

中でも注目は、スープに馴染みやすくカットされた角切りチャーシュー、旨みを重ねるサバの魚粉、そして濃厚さに抜け感を添える柚子の香り。

風味・食感・香り、それぞれが調和し、つけめんの完成度を一段と高めています。

【より頑者を楽しめる“特製”使用】

チャーシュー3枚と半熟味玉が追加される特製トッピングも用意。

チャーシューがほどよい満足感をプラスし、とろりとした半熟味玉が、濃厚なつけダレにまろやかさとコクを与えます。

頑者の味を、もう一歩深く楽しみたい方におすすめです。

