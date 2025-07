旅行客のための無料データ通信を“販促ツール”として活用しながら、新たな収益源の創出が可能に！ワイヤレスゲート「WG FREE eSIM」

ワイヤレスゲートは、訪日外国人観光客や国内旅行者向けに、日本国内で利用可能な500MBの無料eSIMを企業が無償配布できる新たなサービス「WG FREE eSIM」を2025年7月1日より提供開始しました。

ワイヤレスゲート「WG FREE eSIM」

「WG FREE eSIM」は、店舗・企業が自社のマーケティング施策の一環としてeSIMを無料配布し、利用者が通信容量を追加購入(リチャージ)することで、その売上の一部が企業に還元される成果報酬型の仕組みを採用しています。

これにより、旅行客のための無料データ通信を“販促ツール”として活用しながら、新たな収益源の創出が可能となる革新的なサービスです。

“配るだけ”で始まる新しい通信収益モデル

■インバウンド旅行客のメリット

・旅行者に「すぐ使える通信環境」を無料提供

日本到着直後からスマートフォンでインターネットに接続可能、地図・翻訳・SNSがすぐに使えます。

・空港・宿泊先・店舗など多様な拠点で簡単に受け取れる

パートナー様店舗や施設で簡単に受け取れるため、現地到着後すぐに通信手段を確保できます。

・物理SIM不要、即日開通のeSIM対応

SIMカードの差し替え不要。

スマホ操作だけでスムーズにデータ通信を開始できる利便性があります。

・必要に応じて通信量を追加購入できる

旅行中の状況に応じて柔軟に通信容量を追加可能。

使いすぎの心配なく安心して利用でき便利に使えます。

■ビジネスモデルの概要

●利用者は、無料のeSIM(容量500MB)を取得可能

●それ以上の通信は、有料リチャージで対応(利用者が追加購入)

●リチャージ売上の一部を、eSIM配布企業に手数料として還元

●配布企業にとっては、コストゼロで導入できるプロモーション施策

●利用者は物理SIM不要、eSIMで即日開通・利用可能

■サービス名・詳細

●サービス名: WG FREE eSIM

