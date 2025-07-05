松本vs群馬 スタメン発表
[7.5 J3第19節](サンアル)
※18:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 19 杉田隼
DF 36 松村厳
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 17 山本龍平
MF 18 大橋尚志
MF 40 樋口大輝
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 42 田中想来
控え
GK 35 神田渉馬
DF 4 高橋祥平
DF 7 馬渡和彰
DF 16 宮部大己
DF 24 小川大貴
MF 20 前田陸王
MF 30 國分龍司
MF 34 稲福卓
FW 11 浅川隼人
監督
早川知伸
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 22 高橋勇利也
DF 30 小柳達司
DF 43 野瀬翔也
MF 7 西村恭史
MF 17 山中惇希
MF 20 下川太陽
MF 33 A. Sakurai
MF 36 安達秀都
MF 37 瀬畠義成
FW 10 高澤優也
控え
GK 21 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
DF 14 菊地健太
MF 8 山内陸
MF 11 加々美登生
MF 19 モハマド・ファルザン佐名
FW 9 青木翔大
FW 18 田中翔太
FW 32 河田篤秀
監督
沖田優
※18:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 1 大内一生
DF 19 杉田隼
DF 36 松村厳
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 17 山本龍平
MF 18 大橋尚志
MF 40 樋口大輝
MF 41 村越凱光
MF 46 安永玲央
FW 42 田中想来
控え
GK 35 神田渉馬
DF 4 高橋祥平
DF 7 馬渡和彰
DF 16 宮部大己
DF 24 小川大貴
MF 20 前田陸王
MF 34 稲福卓
FW 11 浅川隼人
監督
早川知伸
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 22 高橋勇利也
DF 30 小柳達司
DF 43 野瀬翔也
MF 7 西村恭史
MF 17 山中惇希
MF 20 下川太陽
MF 33 A. Sakurai
MF 36 安達秀都
MF 37 瀬畠義成
FW 10 高澤優也
控え
GK 21 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
DF 14 菊地健太
MF 8 山内陸
MF 11 加々美登生
MF 19 モハマド・ファルザン佐名
FW 9 青木翔大
FW 18 田中翔太
FW 32 河田篤秀
監督
沖田優