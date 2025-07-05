秋田vs水戸 スタメン発表
[7.5 J2第22節](ソユスタ)
※18:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 4 井上竜太
DF 24 深港壮一郎
DF 32 長谷川巧
DF 71 畑橋拓輝
MF 20 吉岡雅和
MF 25 藤山智史
MF 29 佐藤大樹
MF 80 小野原和哉
FW 10 小松蓮
FW 34 鈴木翔大
控え
GK 17 ルカ・ラドティッチ
DF 16 村松航太
DF 19 尾崎優成
MF 31 石田凌太郎
FW 8 畑潤基
FW 9 中村亮太
FW 11 梶谷政仁
FW 18 川本梨誉
FW 40 佐川洸介
監督
吉田謙
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 大森渚生
DF 6 飯田貴敬
DF 36 板倉健太
DF 97 鷹啄トラビス
MF 3 大崎航詩
MF 8 齋藤俊輔
MF 16 塚川孝輝
MF 99 加藤千尋
FW 7 渡邉新太
FW 45 寺沼星文
控え
GK 21 松原修平
DF 27 沖田空
DF 71 フォファナ・マリック
MF 15 長尾優斗
MF 24 山崎希一
MF 39 山本隼大
FW 22 久保征一郎
FW 25 多田圭佑
FW 44 奥田晃也
監督
森直樹
※18:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[ブラウブリッツ秋田]
先発
GK 1 山田元気
DF 4 井上竜太
DF 24 深港壮一郎
DF 32 長谷川巧
DF 71 畑橋拓輝
MF 20 吉岡雅和
MF 25 藤山智史
MF 29 佐藤大樹
MF 80 小野原和哉
FW 10 小松蓮
FW 34 鈴木翔大
控え
GK 17 ルカ・ラドティッチ
DF 16 村松航太
DF 19 尾崎優成
MF 31 石田凌太郎
FW 9 中村亮太
FW 11 梶谷政仁
FW 18 川本梨誉
FW 40 佐川洸介
監督
吉田謙
[水戸ホーリーホック]
先発
GK 34 西川幸之介
DF 2 大森渚生
DF 6 飯田貴敬
DF 36 板倉健太
DF 97 鷹啄トラビス
MF 3 大崎航詩
MF 8 齋藤俊輔
MF 16 塚川孝輝
MF 99 加藤千尋
FW 7 渡邉新太
FW 45 寺沼星文
控え
GK 21 松原修平
DF 27 沖田空
DF 71 フォファナ・マリック
MF 15 長尾優斗
MF 24 山崎希一
MF 39 山本隼大
FW 22 久保征一郎
FW 25 多田圭佑
FW 44 奥田晃也
監督
森直樹