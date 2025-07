劇中さながらのビッグサイズで立体化！プレミアムバンダイ「ムービーモンスターシリーズ×ウルトラ怪獣DX ヴァグセクト（大型）」

「プレミアムバンダイ」では、「ムービーモンスターシリーズ×ウルトラ怪獣DX ヴァグセクト(大型)」の予約受付を開始。

プレミアムバンダイ「ムービーモンスターシリーズ×ウルトラ怪獣DX ヴァグセクト(大型)」

・価格 :6,000円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容:フィギュア本体×1

・対象年齢 :3才以上

・商品サイズ:フィギュア本体…H約175mm×W約190mm×D約255mm

・商品素材 :フィギュア本体…PVC

・販売ルート:バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、他

・予約期間 :2025年7月5日(土)9時30分〜2025年9月1日(月)23時予定

・商品お届け:2025年12月発送予定

・発売元 :バンダイ

「プレミアムバンダイ」では、「ムービーモンスターシリーズ×ウルトラ怪獣DX ヴァグセクト(大型)」の予約受付を開始しました。

■商品特長

2025年7月5日(土)の『ウルトラマンオメガ』放送開始を記念し、第1話冒頭で描かれた宇宙空間での戦闘シーンに登場する、宇宙甲獣「ヴァグセクト(大型)」を商品化します。

この商品は、バンダイが展開する2つのソフビシリーズ「ムービーモンスターシリーズ」と「ウルトラ怪獣DX」のコラボレーションアイテム。

エピソード冒頭で描かれたバトルシーンに登場する「ヴァグセクト(大型)」を、劇中さながらのビッグサイズで立体化するとともに、細部までこだわったディテール追求とリアル彩色によってフィギュア化します。

<ポイント1 -造形- feat.ムービーモンスターシリーズ>

フィギュア本体は「ムービーモンスターシリーズ」の製作ノウハウを活かし、本体のボリューム感に負けないディテールとテクスチャー表現を追求。

通常のソフビパーツに加えてインジェクション成形パーツも併用し、シャープな触覚や牙状の突起をリアルに再現します。

彩色表現にもこだわり、重塗装によるグラデーションやぼかし塗装を多用することで、生物的・有機的な姿を表現しました。

<ポイント2 -ビッグサイズ- feat.ウルトラ怪獣DX>

商品は、「ウルトラ怪獣DX」シリーズの規格に合わせて、通常のウルトラソフビ(「ウルトラヒーローシリーズ」や「ウルトラ怪獣シリーズ」※別売り)よりも圧倒的なビッグサイズとなる全高約17.5cm×全長約25.5cmで立体化。

小型種を再現した別売り商品「ウルトラ怪獣シリーズ 232 ヴァグセクト(一般店頭にて発売中)」との全高対比約400%に相当する大ボリュームで造形し、群体の小型怪獣を率いて襲いかかるヴァグセクト(大型)の迫力を表現します。

別売りの「ウルトラアクションフィギュア ウルトラマンオメガ アーマーチェンジセット」や「ウルトラヒーローシリーズ 107 ウルトラマンオメガ」と組み合わせることで、劇中のバトルシーンをよりリアルに再現することができます。

<先着予約特典:特別仕様のウルトラメテオ「オメガメテオ&ホルダー グリッタースターver.」が付属!>

この商品を予約された方のうち、先着1,000名様への購入特典として、特別仕様のウルトラメテオ「オメガメテオ&ホルダー グリッタースターver.」が付属します。

「オメガメテオ グリッタースターver.」は、別売りの「変身アイテム DXオメガスラッガー」と完全連動し、このメテオでしか聴くことができない特別音声が発動します。

メテオホルダーも付属するため、単体でも「ウルトラマンオメガ」に変身する主人公・オオキダ ソラトになりきることが可能です。

※特典のウルトラメテオ「オメガメテオ&ホルダー グリッタースターver.」は、本商品を購入したお客様のうち先着1,000名様分について、商品と一緒に発送されます。

※特典のウルトラメテオ「オメガメテオ&ホルダー グリッタースターver.」は、お1人につき1つまでの付属となります。

※商品購入時の手続き画面にて、特典の付属有無を確認できます。

※特典のウルトラメテオ「オメガメテオ&ホルダー グリッタースターver.」は、各種グリーティングイベント等で配布している景品と同じものです。

ムービーモンスターシリーズ×ウルトラ怪獣DX ヴァグセクト(大型)(商品イメージ)

ムービーモンスターシリーズ×ウルトラ怪獣DX ヴァグセクト(大型)(商品イメージ2)

(C)円谷プロ (C)ウルトラマンオメガ製作委員会・テレビ東京

