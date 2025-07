ファッションブランド「ROPE' PICNIC」(ロペピクニック)がサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」と初めてコラボレーションした新作アイテムを、7月11日(金)から全国の店舗で発売する。現在、公式オンラインショッピングストアで先行予約を受け付けている。

「ROPE' PICNIC×HELLO KITTY」初コラボ!小麦色に日焼けした「ハローキティ」のアイテム登場 (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661434

サンリオキャラクターズと2回目のコラボとなる今回のテーマは「いつもよりちょっと自由に、ちょっとごきげんに」。リゾートムードが漂う、小麦色に日焼けした「ハローキティ」の限定アイテムが全6型ラインアップする。

左胸に、日焼けした「ハローキティ」のフェイスが刺繍された「日焼けハローキティ アソートTシャツ」(4994円)は、バックスタイルにも大きなハローキティとリボンがプリントされている。

【ROPE' PICNIC×ハローキティ コラボ】日焼けハローキティ アソートTシャツ(4994円) (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661434

【ROPE' PICNIC×ハローキティ コラボ】日焼けハローキティ アソートTシャツ(4994円) (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661434

シンプルな5分袖開襟の「日焼けハローキティ アソートシャツ」(5489円)は、チャコールベースの花柄と生成色(きなりいろ)の2色展開で、ゆったりとしたサイズ感となっている。「日焼けハローキティ 防水スマホショルダーケース」(2530円)は、取り外し可能なカラビナとキーホルダー付きで、自分好みにカスタムすることができる。

【ROPE' PICNIC×ハローキティ コラボ】日焼けハローキティ アソートシャツ(5489円)(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661434

【ROPE' PICNIC×ハローキティ コラボ】日焼けハローキティ 防水スマホショルダーケース(2530円) (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661434

柔らかい素材の「日焼けハローキティパッカブルポケット付エコバッグ」(1650円)や、ハローキティとハイビスカスやアイスがポイントになった「日焼けハローキティ 刺繍タオル」(1100円)も登場する。



キッズアイテムの、袖がフリルになった「日焼けハローキティ スパンコールトップス」(3850円)もお目見えする。

【ROPE' PICNIC×ハローキティコラボ】日焼けハローキティパッカブルポケット付エコバッグ(1650円) (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661434

【ROPE' PICNIC×ハローキティコラボ】日焼けハローキティ スパンコールトップス(3850円) (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661434

ロペピクニックとハローキティのコラボアイテムは、7月11日(金)から「ROPE' PICNIC」店舗で発売。現在、ジュン公式オンラインショッピングストア「J'aDoRE JUN ONLINE」(ジャドール ジュン オンライン)で先行予約を受け付けている。



(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661434