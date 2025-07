【LIMEPIEシリーズ アズールレーン チェシャー デーティングサマー!Ver.】 予約期間:8月27日23時59分まで 2026年5月 発売予定 価格:6,600円

海外のホビーメーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「LIMEPIEシリーズ アズールレーン チェシャー デーティングサマー!Ver.」を2026年5月に発売する。予約期間は8月27日23時59分まで。価格は6,600円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」に登場する、ロイヤル所属の重巡洋艦「チェシャー」の着せ替え「デーティングサマー!」姿を、同社のフィギュアシリーズ「LIMEPIEシリーズ」で立体化したもの。

紫色の水着を着用したチェシャーの姿を立体化しており、にんまりと微笑む表情や胸元が強調されたグラマラスな体も見事に表現されている。

仕様:塗装済み完成品 スケール:1/8スケール サイズ:高さ 約130mm(台座含め) 素材:PVC、ABS

(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。