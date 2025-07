四星球に太陽が丘を与えたら、まずいことになるのは分かり切っている。なにしろ過去、メンバーをクラウドサーフで源氏ノ舞台から牛若ノ舞台までみんなに運んでもらったり、その逆もしてみたり、あるいはお客さんを紅白に組分けして、運動会さながらのダンス合戦で砂埃まみれにしたりと、とにかく四星球は、この太陽が丘を我が物にしてきた。 ◆ライブ写真 そんな四星球が13時10分、源氏ノ舞台を任された。いきなり「『スラムダンク』の次回作を作るなら、主題歌を四星球にやらせてください。僕たちも『スラムダンク』、大好き」と作者の井上雄彦先生にお願い口調で北島康雄(Vo)が登場。それだけで終わることなく、大好きっぷりを証明するように、モリス(Dr)は作品中の安西先生のコスプレ、U太(B)はボコボコにされた三井 寿のコスプレだ。だが、メンバーのなかで一人、スラムダンクを通っていないまさやん(G)はキューティーハニー姿。全然セクシーじゃないが、禁断の撮影タイムまで設けた。動画はSNSに上げていいという。曲が始まる前の、ほんのイントロダクションからやりたい放題のムチャクチャぶり。さすが、四星球である。 「京都大作戦でコミックバンドをやらせてくださーいっ!」──北島康雄 北島の高らかな宣言でようやく曲が始まった。そのナンバーは、生まれたての馬が立ち上がる感動のシーンを歌にした「UMA WITH A MISSION」。“ヤバイTシャツ屋さんのありぼぼ(B)の安産祈願”をみんなで込めて、太陽が丘に鳴り響かせた。 ところがメロコアアレンジの「馬コア」へと突入し、今度はコブシではなく、馬の蹄のような手つきを掲げ、モッシュならぬ“競馬”というノリ方でみんなで楽しく激しく騒ぐ。あっという間の一体感と笑いと、膨れ上がるばかりの興奮で、熱くなるばかりの太陽が丘である。 そんなところから続けたのは、『京都大作戦で会うのが楽しみだったバンドマンのベスト3』の発表もからめた「なんでもかんでもランキング」だ。3位はROTTENGRAFFTYのHIROSHI、2位はdustboxのSUGA、1位はSUPER BEAVERの藤原“37才”広明だが、発表だけに留まらないのが四星球。油断は禁物だ。 曲が中盤に差し掛かったとき、ステージに現れたのは1〜3位になったバンドマンを模したどでかいマスコット人形である。客席エリアにダイヴさせたと思ったら、「丘の上まで運んであげてください」と北島の一声で、曲と共にクラウドサーフのまま運ばれる奇妙なマスコット人形の3名。 フェス=お祭り。その場にいる全員をハッピーにさせる存在はいつだって必要だ。でも四星球ほど、みんなを無邪気にさせ、ハッピーの頂点も超えさせてしまうコミックバンドは、他にいない。それに<京都大作戦>でも、他のフェスでも四星球は一切のネタかぶりなしという、プロフェッショナルの極意まで貫く徹底ぶりだ。惚れる。 なんてことを思っていたら、ステージに突如として現れたのは、北島の扮する“ちょんまげマン”である。京都大作戦に初めてやって来た嬉しさもあって、今日は仲間まで連れてきたという。それが星のマークが入った緑のTシャツと赤マント姿がトレードマークの“ちょんまげマンTAKUMA”、さらに赤い着物をはだけた着こなしの“舞妓ウーマンKOUICHI”、奈良のマスコットでもあるせんとくん(扮するのはNAOKI)。せんとくんのソックリぶりに、ちょんまげマンは「本物だ!」と大喜び。おもしろキャラ4人衆でキメるのは“京都大作戦が千年続きますように”という願いも込めたおめでたソングの「ちょんまげマン」。 「“コラボはなんでもやるよ”と10-FEET側が言った結果がこれ」と北島は内情も暴露したが、めちゃくちゃ楽しそうにパフォーマンスするコスプレ姿の10-FEETでもある。NAOKIは何度もせんとくんポーズでお客さんに幸せを振りまいた。コスプレ姿の3人と一緒に「時間がない時のRIVER」まで披露する四星球だ。 また「クラーク博士と僕」に差し掛かったとき、北島は真面目な顔つきでこんなことを言った。 「(今日7月5日は)不安な悲しい予言があるみたいじゃないですか。まあ、備えあって憂いなしですが。でも不安を消すのがエンタメだと思うんです。僕にも予言させてください…。本日、京都、最高になります!」──北島康雄 その予言に賛同の歓声が太陽が丘からブチ上がり、まさやんはドラムの上からバック転まで決めた。そしてラストの「薬草」では、“薬草! 約束!”というサビのコーラスも響くなか、「10-FEET、愛してます!」と喜びの声を北島はあげた。 これで終わればカッコいい。しかし四星球である、やっぱり油断は禁物。「薬草」の直後、ステージに再び現れたのは安西先生だった。鞍馬ノ間ではバスケット試合も行なわれる<京都大作戦>。やはり試合の模様が気になって仕方ないんだろう。それを察した北島が「体育館まで運んでくれ」と言うと、自ら客席に降りて、クラウドサーフ状態で運ばれ、姿が小さくなってゆくモリス演じる安西先生。やっぱり太陽が丘を与えたら、非常にまずいことになるのだ。 文◎長谷川幸信写真◎青木カズロー/Yukihide”JON…”Takimoto ▼セットリスト1.​ UMA WITH A MISSION2.​ 馬コア3.​ なんでもかんでもランキング4.​ 鋼鉄の段ボーラーまさゆき5.​ ちょんまげまん6.​ 時間がない時のRIVER7.​ クラーク博士と僕8.​ 薬草 ■<京都⼤作戦2025 〜暑さも⾬もお茶のこ祭祭〜><MISSION IMPOSSIBLE-KYOTO 2025 〜No big deal in the heat or rain〜>7⽉5⽇(⼟) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージ7⽉6⽇(⽇) 京都府⽴⼭城総合運動公園 太陽が丘特設野外ステージopen9:30 / start11:00※⾬天決⾏ / 荒天中⽌〒611-0031 京都府宇治市広野町⼋軒屋⾕1▼出演者 ※50⾳順【7⽉5⽇ 源⽒ノ舞台】Age […]

The post 【速レポ】<京都大作戦2025>四星球が超えたハッピーの頂点「僕たちも『スラムダンク』、大好き」 first appeared on BARKS.