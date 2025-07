◆XG、メンバー愛感じた瞬間

【モデルプレス=2025/07/05】HIPHOP/R&Bガールズグループ・XG(エックスジー)が、7月5日放送の日本テレビ系「THE MUSIC DAY 2025」(15時〜22時54分)の囲み取材に出席。メンバー愛を感じた瞬間を語った。― まず、今日のステージへの意気込みをお教えください。CHISA:今日のステージでは「IS THIS LOVE」をパフォーマンスさせていただくんですが、今日の私たちのコンセプトは「宇宙天使」なので、宇宙にいる天使のように愛を皆さんに届けたいと思います。

― 「IS THIS LOVE」の聴きどころや、注目ポイントを教えてください。HARVEY:ALPHAZ(ファン)の方々が「IS THIS LOVE」をめっちゃ好きって言ってくれるんですが、日本の方々にたくさん聴いていただけて嬉しいです。注目してほしいポイントは「スーパーMAYAタイム」と言われている大サビの後のダンスブレイクの部分です。MAYAがセンターでぶちかますところがあるので見ていただけたら嬉しいです。― 「IS THIS LOVE」は愛を歌った楽曲ですが、最近メンバー愛を感じたエピソードはありますか?JURIN:この前の誕生日です。毎年(メンバーから)手書きの手紙をもらうんですけど、それをみんなが今年もくれて、めちゃめちゃ感動して、1人で部屋で泣きました。毎日一緒にいるけど、やっぱり手紙に書いてくれることはまた愛がこもっていてすごく嬉しかったです。