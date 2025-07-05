¡Ú¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡Ûµð¿Í2·³¡¢3Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¡¦¥í¥Ã¥Æ¤òÄÉ¿ï¡Ä¥ë¡¼¥¡¼¡¦ÀÐÄÍ¤¬2°ÂÂÇ¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥àÂÇÎ¨¡Ö.288¡×¡¢¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬3ÂÇÅÀ
¡¡µð¿Í¤Ï3²óÉ½¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£ÀÐÄÍÍµØ¹¡¢²¬ÅÄÍª´õ¤ÎÏ¢ÂÇ¤Ê¤É¤ÇÆó»à°ì¡¦»°ÎÝ¤È¤·¡¢»°ÄÍÎ°À¸¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÀèÀ©¡£¤µ¤é¤Ë¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢Âç¾ëÂî»°¤ÎÏ¢Â³Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç3ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£4ÅÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¡£
¡¡3²óÎ¢¡¢µÜ¸¶¤ÏÌµ»àÆóÎÝ¤«¤é¡¢¥ï¥©¡¼¥¿¡¼¥º¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£4ÂÐ1¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µÜ¸¶¤Ï3²ó33µå¡¢2°ÂÂÇ¡¢2»àµå¡¢1¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¡£4²óÎ¢¤«¤é¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë2ÈÖ¼ê¤ÎµÆÃÏÂçµ©¤¬¾å¤¬¤ë¡£ÀÄÌîÂó³¤¡¢°ÂÅÄÍªÇÏ¡¢Ê¿ÎÉÎµºÈ¤ò»°¼ÔËÞÂà¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡5²óÉ½¡¢ÆâÌî°ÂÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿²¬ÅÄÍª´õ¤ò»°ÎÝ¤ËÃÖ¤¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç2ÂÇÅÀ¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Á1ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£5ÂÐ1¤È¤·¤¿¡£
¡¡6²óÉ½¡¢±ºÅÄ½ÓÊå¤ÎÆóÎÝÂÇ¤Ê¤É¤ÇÆó»àËþÎÝ¤È¤·¡¢»°ÄÍÎ°À¸¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£¥ê¡¼¥É¤ò6ÅÀ¤È¤·¤¿¡£
¡¡6²óÎ¢¡¢µÆÃÏ¤ÏÉðÆ£ÆØµ®¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó2ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£7ÂÐ3¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡8²óÎ¢¡¢4ÈÖ¼ê¤ÎÅÄÃæÀéÀ²¤¬ÅÐÈÄ¡£Æó»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤«¤é¹¾ÀîÐÒÅÍ¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡£7ÂÐ4¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡3ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î9²óÎ¢¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï5ÈÖ¼ê¤ÎÇÏ¾ì»©Êå¡£Æó»àÆóÎÝ¤È¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤ÎÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ï³ÚÅ·¤Ë7ÂÐ4¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄó¶¡¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¼«Æ°À¸À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹