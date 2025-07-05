ÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡¡°ËÃ£¸ø»Ò¤µ¤ó¤é¤È¤Î½÷»Ò²ñ¤ËÂçÊª¥²¥¹¥È¡ÖÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ê¤«¤í¤¦¤È¡×¡¡Äó°Æ¤ÏÆÁ±Ê¥¢¥Ê
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÏÊÕËþÎ¤Æà¡Ê54¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢½÷»Ò²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡ÈÂçÊª¥²¥¹¥È¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¤ÎÌë¡£@kimiko.date ¤µ¤ó¤âÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤â¡¡¥²¥¹¥È¤Ë @atsuyafuruta ¤µ¤ó¤ò¤ª¾·¤¤·¤¿¡¢º£²ó¤Î½÷»Ò²ñ¡£À¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ê¤«¤í¤¦¤È¤¤¤¦²ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸µ¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î°ËÃ£¸ø»Ò¤µ¤ó¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÆÁ±ÊÍÈþ¤È¤Î½÷»Ò²ñ¤Ë¸µ¥ä¥¯¥ë¥ÈÊá¼ê¤Î¸ÅÅÄÆØÌé»á¤ò¾·¤¤¤¿¤³¤È¤ò4¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤ËÊó¹ð¡£¡ÖÄó°Æ¼Ô @yumi_tokunaga.official ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÆÁ±Ê¥¢¥Ê¤ÎÈ¯°Æ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥«ÏÃ¤«¤é¿¿ÌÌÌÜ¤ÊÏÃ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»þ´Ö¤¬²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö°ËÃ£¤µ¤ó¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥Ô¥å¥¢¤¹¤®¤ë·ï¤Ï¡¢¤³¤ÎÉ½¾ð¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ËÃ£¤µ¤ó¤ÎÀäÌ¯¤ÊÉ½¾ð¤Î¥ï¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤âÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¥Ô¥å¥¢¤Ç¹¥´ñ¿´²¢À¹¡£¿¿¤Î¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤ÏÃµµæ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÌÌÇò¤¹¤®¤ë¡¡¤Þ¤¿ÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é½÷»Ò²ñ¤·¤è¡¼¡×¤È³Ú¤·¤¤²ñ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²ó¸Ü¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÀ¤³¦¤Î¥À¥Æ¥¥ß¤ä¤¾¡×¡Ö¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ª¸ÀÍÕ¡×¡Ö¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤Æ¤ë¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤Æ¸ÅÅÄ»á¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£