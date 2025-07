【ライブレポート】櫻坂46がアメリカで初パフォーマンス！言葉の壁を越え海外のBuddiesに感謝

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「Sakurazaka46 in Los Angels! Are you having fun?」(櫻坂46松田里奈)

櫻坂46が、現地時間7月4日にアメリカ・ロサンゼルスにて開催された、アニメ、漫画、ゲーム、コスプレ、様々な日本のポップカルチャー好きが世界中から集う北米最大級のJapaneseカルチャー関連イベント『AnimeExpo2025』内の「J-POP SOUND CAPSULE @AX2025 ~Anisong World Matsuri Returns~」に出演。アメリカでの初パフォーマンスとなった。

櫻坂46はかねてより海外でのイベントにも積極的に出演しており、2023年はフランス・パリにて開催された『Japan Expo Paris 2023』への出演や、アジアで活躍中のアーティストが集結する祭典『2023 Asia Artist Awards IN THE PHILIPPINES』においては、人気賞とベストミュージシャン賞の2部門にて受賞し、日本人アーティストとして初の快挙を達成。さらに、2024年には香港にて開催されたイベント『Clockenflap Music & Art Festival 2024』に出演し、日本人アイドルグループとしては初となるメインステージに立つ快挙を成し遂げた。

こうして海外にもBuddies(櫻坂46のファンの総称)を増やし続けてきた彼女たちは、現在開催中の全国ツアー『5th TOUR 2025 “Addiction”』の東京ドーム公演、京セラドーム大阪公演においても海外の来場者の専用チケット販売を実施しており、日本と世界を繋ぐ唯一無二のアイドルグループとして活躍を続けてきた。

そんな彼女たちのアメリカでの初パフォーマンスの舞台は、エミー賞の授賞式の舞台としても使われており、レディー・ガガ、プリンス、そしてスティーヴィー・ワンダーらもライブを行ったロサンゼルス・ピーコックシアター。

本イベント仕様のOvertureが流れると、会場のボルテージも一気に最高潮へ。日本でのライブにも劣らない海外Buddiesによるコールのなかでメンバーが登場すると、1曲目に披露されたのは藤吉夏鈴がセンターを務める「Start over!」。背景のLEDモニターには、2023年に『週刊少年ジャンプ』のYouTubeチャンネルに投稿された冨樫義博原作の『HUNTER×HUNTER』とのコラボMVが投影され、本イベントならではの演出にオーディエンスも大きく沸いた。

続くMCでは、キャプテンの松田里奈が「Sakurazaka46 in Los Angels! Are you having fun?」と呼びかけると、オーディエンスも大歓声で応え、山崎天(「崎」は、たつさきが正式表記)が「Thank you for your love and support!」と英語で海外のBuddiesに感謝を述べた。

2曲目に披露されたのは、松田と森田ひかるによるテレビアニメ『ポケットモンスター』エンディングテーマ「ピッカーン!」。2024年に配信リリースされた本楽曲は、Giga & TeddyLoidが楽曲の制作を務めたことでも大きな話題を呼んだ、櫻坂46初となるアニメソングだ。世界的にも人気な『ポケットモンスター』の楽曲、かつ櫻坂46のライブで披露されることも珍しい楽曲ということもあり、会場内がふたりのかわいらしいステージングに釘付けとなった。

続いて披露されたのは、山下瞳月がセンターを務める「自業自得」。先程とは打って変わり、本領発揮と言わんばかりの息の合った力強いパフォーマンスが繰り広げられると、会場全体が櫻坂46の持つ、いわゆる海外から見た日本の“アイドル”とはひと味違う独特なアーティスト性に気がつき始めたような、驚きの空気へと変わっていった。

最後の曲として披露された「承認欲求」は、前曲の「自業自得」と合わせて2ndアルバム『Addiction』にて海外のDJ(ninajirachi)にリミックスもされた楽曲。「ピッカーン!」のときとはまったく異なる圧倒的なオーラを放つ森田を先頭に、一糸乱れぬダンスを披露し、会場を大いに盛り上げた。

言葉の壁を越えた彼女たちとオーディエンスとの音楽を介したコミュニケーションは、楽曲が終わるごとに歓声がどんどんと大きくなっていったことからもわかるように、アメリカのオーディエンスにも確実に通じていた。楽曲の披露を終えて会場の観客に感謝の気持ちと別れを告げながら退場し、最後のメンバーの大園玲が最敬礼をすると、会場はこの日いちばんの大きな拍手に包まれた。こうした丁寧な所作も、彼女たちが愛される魅力のひとつであり、この日の櫻坂46のパフォーマンスがいかに素晴らしいものであるかを表していた。

なお、櫻坂46は、いよいよ東京ドーム3days、京セラドーム大阪2daysのドーム5days公演という自身最大規模の挑戦を控える。初のアメリカ公演の成功を胸に、最高地点を目指す彼女たちから今後も目が離せない。

<セットリスト>

Overture

1.Start over!

2.ピッカーン!

3.自業自得

4.承認欲求

(C)SPAJ 2025. (C)JSC. (C)Adrian Ong

櫻坂46 OFFICIAL SITE

https://sakurazaka46.com/