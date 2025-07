【ホロライブ 猫又おかゆ 「We are GAMERS!!!!」Ver. 1/7スケールフィギュア】 【ホロライブ 戌神ころね 「We are GAMERS!!!!」Ver. 1/7スケールフィギュア】 予約期間:7月5日~10月9日 2026年8月 発売予定 価格:各27,500円 【ホロライブ 白上フブキ「We are GAMERS!!!!」Ver. 1/7スケールフィギュア】 【ホロライブ 大神ミオ 「We are GAMERS!!!!」Ver. 1/7スケールフィギュア】 予約期間:7月5日~7月29日 2026年6月 発売予定 価格:各27,500円

デザインココは、フィギュア「ホロライブ 猫又おかゆ / 戌神ころね『We are GAMERS!!!!』Ver. 1/7スケールフィギュア」をそれぞれ2026年8月に発売する。予約期間は10月9日まで。価格は各27,500円。

本製品は、カバーが運営するVTuberタレント事務所「ホロライブプロダクション」の「ホロライブゲーマーズ」に所属する「猫又おかゆさん」と「戌神ころねさん」を、それぞれ1/7スケールでフィギュア化したもの。カバー全面協力のもと、ホロライブゲーマーズのエディションフィギュアとして、オリジナル曲「We are GAMERS!!!!」のジャケットイラストをもとに立体化している。

「猫又おかゆ『We are GAMERS!!!!』Ver.」は、まるで今にも駆けだしそうな躍動感あふれるポーズと、いたずらな笑顔が見る人に愛くるしさを振りまいており、ゆったりとした衣装のしわや質感、髪の毛の毛流れまで丁寧に表現。左手に持ったゲームコントローラや、チャーミングな八重歯までしっかりと作り込まれている。

ゲーム機をイメージにした台座は、ホロライブゲーマーズのメンバーを彷彿とさせるカラフルなドットデザインの支柱がアクセントになっており、台座にはちょこんと寄り添う「おにぎりゃー」も付属する。

「戌神ころね『We are GAMERS!!!!』Ver.」は、まるで画面からとび出してきたような躍動感あふれるポーズと、明るく元気いっぱいな笑顔は、見るたびに心が弾む可愛らしさに満ちており、細部にまでこだわった精緻な造形と色彩で、衣装のしわや質感、髪の毛やしっぽの毛流れまでリアルに再現。可愛らしい犬歯や、チョーカーの肉球チャームまで精巧に再現されている。

ゲーム機をイメージにした台座は、ホロライブゲーマーズのメンバーを彷彿とさせるカラフルなドットデザインの支柱がアクセントになっており、台座にはちょこんと寄り添う「ころねすきー」も付属する。

また本製品の等身大フィギュアが、7月5日と6日にさいたまスーパーアリーナにて開催しているイベント「hololive GAMERS fes. 超超超超ゲーマーズ2」にて展示されているほか、2025年5月に発売された「ホロライブ 白上フブキ / 大神ミオ『We are GAMERS!!!!』Ver. 1/7スケールフィギュア」も追加予約が決定。2026年6月に再販を予定しており、予約期間は7月29日まで。価格は各27,500円。

「ホロライブ 猫又おかゆ『We are GAMERS!!!!』Ver. 1/7スケールフィギュア」

仕様:PVC製塗装済み完成品 スケール:1/7スケール サイズ:全高 約230mm(台座含む) 素材:PVC、ABS

8月7日までの予約で貰える「特製限定ステッカー」

「hololive GAMERS fes. 超超超超ゲーマーズ2」で展示された等身大フィギュア

「ホロライブ 戌神ころね『We are GAMERS!!!!』Ver. 1/7スケールフィギュア」

仕様:PVC製塗装済み完成品 スケール:1/7スケール サイズ:全高 約201mm(台座含む) 素材:PVC、ABS

8月7日までの予約で貰える「特製限定ステッカー」

「hololive GAMERS fes. 超超超超ゲーマーズ2」で展示された等身大フィギュア

「ホロライブ 白上フブキ『We are GAMERS!!!!』Ver. 1/7スケールフィギュア」

仕様:PVC製塗装済み完成品 スケール:1/7スケール サイズ:全高 約259mm(台座含む) 素材:PVC、ABS

「hololive GAMERS fes. 超超超超ゲーマーズ2」で展示された等身大フィギュア

「ホロライブ 大神ミオ『We are GAMERS!!!!』Ver. 1/7スケールフィギュア」

仕様:PVC製塗装済み完成品 スケール:1/7スケール サイズ:全高 約221mm(台座含む) 素材:PVC、ABS

「hololive GAMERS fes. 超超超超ゲーマーズ2」で展示された等身大フィギュア

(C) COVER