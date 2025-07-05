NY¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°Áá¿©¤¤Âç²ñ¡¡¿ÜÆ£Èþµ®¤µ¤ó¤¬11²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç4Æü¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤Î¡Ö¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°Áá¿©¤¤Âç²ñ¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢½÷ÀÉôÌç¤Ç¥¢¥á¥ê¥«ºß½»¤Î¿ÜÆ£Èþµ®¤µ¤ó¤¬11²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÇ¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆÈÎ©µÇ°Æü¤Ë¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¡Ö¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°Áá¿©¤¤Âç²ñ¡×¡£
½÷À¤ÎÉô¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ë½»¤à¿ÜÆ£Èþµ®¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤Ç¤¹¡£10Ê¬´Ö¤Ç33¸Ä¤òÊ¿¤é¤²¡¢2°Ì¤Î22¸Ä¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Æ11²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÜÆ£¤µ¤ó¤ÏµîÇ¯¡¢51¸Ä¤ò¿©¤Ù¡¢2020Ç¯¤Î¼«¿È¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÎÉô¤Ç¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë76¸Ä¤ò¿©¤Ù¤¿µÏ¿¤ò»ý¤Ä¥¸¥ç¡¼¥¤¡¦¥Á¥§¥¹¥Ê¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬70.5¸Ä¤Ç17²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥¾¡¼Ô¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¾Þ¶â1Ëü¥É¥ë¡á¤ª¤è¤½145Ëü±ß¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÆÁÅç,
Ä¹Ìî,
Ë¡Í×,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
ºßÂð°åÎÅ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
½»Âð,
¹©¾ì,
¾åÅÄ,
Áòº×