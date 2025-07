NiziU、超特急、Saucy Dogら出演『バズリズム LIVE 2025』開催決定！第1弾ラインナップ11組発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■テーマは「NEXT10」。ニューカマーから実力派まで、意識的に“未来”を見据えたラインナップ!

『バズリズム LIVE 2025』が、11月1日から3日に神奈川・横浜アリーナにて開催されることが決定。第1弾ラインナップが発表となった。

番組連動ライブとして2015年にスタートし、2024年は10回目となるメモリアルな4DAYS公演を大成功させた『バズリズム LIVE』が、11回目の開催を発表。会場は慣れ親しんだ横浜アリーナ。3日間にわたって、番組が“今、絶対観るべき”だと確信している豪華アーティストたちが出演する。

2025年のテーマは「NEXT10」。次の10年を創る可能性を秘めたニューカマーから、すでに頭角を現している実力派まで、意識的に“未来”を見据えたラインナップとなる。

日々めまぐるしく変化する音楽シーンにおける番組のキュレーション力と、過去にWANIMAやKing Gnu、Vaundyらシーンの最前線に存在するアーティストをいち早く世に紹介した「これがバズるぞ」企画などにも見られる、『バズリズム』らしさを取り入れた“先見性あるライブ”として、独自のライブ価値と番組価値の両輪で展開していく。

第1弾として発表された出演アーティストは、DAY1から3に出演する計11組。ポップス、バンド、ダンス、ネットカルチャー、ヒップホップ…ジャンルを超えて、実に多彩なアーティストが賑やかに名を連ねる。

さらに今回は、未来のスターアーティストに積極的にBETするバズリズムならではの想いを込めたあらたな取り組みも予定されているので、今後の発表を楽しみに待とう。

チケット販売は、7月5日15時よりイープラス・日テレゼロチケにて最速先行抽選受付がスタートしている。

イベント情報

『バズリズム LIVE 2025』

11/01(土)神奈川・横浜アリーナ

11/02(日)神奈川・横浜アリーナ

11/03(月・祝)神奈川・横浜アリーナ

MC:バカリズム

<出演アーティスト(50音順)>

■11/01(土)

OPアクト:Coming soon

超特急、NiziU、muque、RIP SLYME、ONE N’ ONLY

■11/02(日)

OPアクト:Coming soon

原因は自分にある。、龍宮城 and more

■11/03(月・祝)

OPアクト:Coming soon

Saucy Dog、sumika、マルシィ、UNISON SQUARE GARDEN and more

