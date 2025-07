日本でも熾烈なチケット争奪戦　ヒットドラマ多数出演のハン・ソヒ、初単独ファンミの開催地拡大

女優ハン・ソヒによる初の単独ファンミーティングツアーが、開催地を拡大することとなった。

所属事務所9atoエンターテインメントは、9月13日にマニラ、10月18日にジャカルタで「2025 HAN SO HEE 1st FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,]」を追加開催すると発表した。

ハン・ソヒは、7月12日のバンコク公演を皮切りに、東京、台北、ロサンゼルス、ニューヨーク、香港、フランクフルト、ロンドン、パリ、ベルリン、ソウルと、計11都市での開催をすでに決定していた。

初のチケット販売となった台北公演は全席が完売。日本公演も先行抽選において、予定数を大きく上回る応募が殺到するなど、熾烈な争奪戦が繰り広げられている。今回の追加開催は、他都市のファンから寄せられた要望に応えるかたちで実現したもの。

かねてより“ファン思い”として知られるハン・ソヒは、このファンミーティングに向けてさまざまな企画を準備中だという。公開されたポスターには、ファンを「輝く宝物」と表現した直筆メッセージも添えられており、彼女の真心が伝わってくる。

(画像=9atoエンターテインメント)

(写真提供=OSEN)ハン・ソヒ

『夫婦の世界』『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』などのヒット作で広く知られるハン・ソヒは、現在、多数のグローバルブランドのアンバサダーも務めており、その存在感は世界規模に広がっている。デビューから8年、初の単独ファンミーティングでどのような新たな一面を見せてくれるのか、期待が高まっている。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1993年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。