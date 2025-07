B-DASHが1999年から2007年までに発表したシングルおよびアルバム、計14タイトル・全110曲を、主要サブスクリプションサービスにて一挙配信開始した。 B-DASHは、メロコアやパンクを基盤としたパワフルなバンドサウンドと、日本語でも英語でもない“意味不明”な独自言語で注目を集めるなど、独自の世界観でシーンに風穴を開けた。 今回の配信では、彼らの出発点ともいえる1999年発売のマキシシングル「ENDLESS CIRCLE」をはじめ、ファンからの熱望が高かった1stミニアルバム『FREEDOM』や、アルバム『〇』など、現在ではCDが入手困難となっていた音源も多数含まれている。 今回のサブスク解禁にあわせ、SNS上ではファン参加型のキャンペーン「ユアベストB-DASHソング」もスタート。新たにX公式アカウントも開設された。 なお、7月5日は2024年に逝去したギター・ボーカル、GONGONの一周忌でもある。彼の音楽に込めたエネルギーとユーモアは今なお多くの人々の心に響き続けている。 【B-DASH】全曲サブスク 2025年7月5日デジタルリリースhttps://lnk.to/B_DASH 「ENDLESS CIRCLE」「FREEDOM」「FAMILY-DIGITAL EDITION-」「〇(マル)」「ちょ-DIGITAL EDITION-」 「平和島-DIGITAL EDITION-」「SECTOR」 「目覚めよニッポン!-DIGITAL EDITION-」 「ハーコー」 「ホフ」「NEW HORIZON-DIGITAL EDITION-」 「Let’s Collabo」「パンパカパン」 「ミニ5」*「DIGITAL EDITION」当時のCDとは一部収録内容が異なります。 B-DASH 14タイトル110曲一挙配信リリース記念“ユアベストB-DASHソング” キャンペーン詳細はこちら↓http://www.b-dash.com/ キャンペーン期間:2025年7月21日(月・祝)23:59まで〜完プレゼント B-DASHオリジナルスマホ壁紙抽選プレゼント B-DASHジャケットステッカー14種セット(10名様) 関連リンク ◆B-DASH HP◆B-DASH YouTube◆B-DASH X

