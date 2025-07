<京都大作戦2017>に初出演を果たして以降、幾度となく<京都大作戦>の舞台に立ってきたAge Factory。しかし、そのどれもが牛若ノ舞台だった。昨年の<京都大作戦2024>では、ついに牛若ノ舞台の2日目のトリを任され、夕日が沈みゆくなか、曲をたっぷりと響かせた。そんなAge Factoryが2025年、いよいよ初めての源氏ノ舞台に立つ。 ◆ライブ写真 過去にSiMのMAHが「あの丘を越えるのに5年掛かったよ」と、源氏ノ舞台への強い憧れをMCで語り、今や伝説のMCとして<京都大作戦>ファンにもよく知られている。年数で表すなら、源氏ノ舞台にAge Factoryが辿り着くまでに掛かったのは8年。今、彼ら3人は闘志で燃えたぎっているはずだ。 7月5日土曜日。午前11時。源氏ノ舞台のトップを任されたAge Factoryのお出ましである。SEと共に現れたメンバーは、源氏ノ舞台から見える景色とオーディエンスに視線を送り、噛みしめるような表情をそれぞれが見せていた。 清水英介(Vo, G)がコードストロークし、増子央人(Dr)が繊細なスティックワークで彩り、西口直人(B)がゆったり揺らすようにグルーヴを放ち、6月4日配信リリースしたばかりの新曲「rest/息」でAge Factoryのステージは始まった。サポートギターにBOYも加え、自分たちの音楽と言葉を誇らしく鳴らし続けるAge Factory。その姿はストイックなロックバンド然としている。だが、この曲の直後から彼らはこの源氏ノ舞台で変化していった。 「あの丘を超えて、2025年、京都大作戦、源氏ノ舞台、一番最初にAge Factoryが立ってるぜ。俺たちは超えてきたんだ、あの丘を。見せてくれ、今!」──清水英介 そう清水が力強く言い放った。それに応えて湧き上がる歓声と突き上げられるこぶし。「RIVER」へ突入すると、“流れて行く”という歌詞の一節に合わせるがごとく、クラウドサーブも起こり、人の上を流れて行く人。そしてステージでハジけるのはAge Factoryの躍動的なバンドサウンド。しかし、Age Factoryにとって、憧れだった源氏ノ舞台から見るべき景色にまだ至ってなかったようだ。 「全員、ついて来い、京都大作戦!」、さらに「大作戦、起きろ!!」と荒々しい言葉を吐き出す清水がいた。 『Songs』リリースに伴う2024年のツアーでは、幻想的な光も導入しながらクラブシーンの要素も融合させたステージを展開したAge Factory。しかし、この真昼間において、照明などの演出効果はあまり意味をなさない。ステージからバンド自身が放つ音と曲、メンバーのライブパフォームがものを言う。 荒々しいのは清水だけでなく、全身をしならせるように激しくドラムを叩く増子、野性味も溢れるグルーヴでうねらせる西口。目の前にいるのはストイックなロックバンドではなく、覚醒されたバンドマンだった。 「俺、正直、あの丘を超えられなかった節もあるぐらい。みんなのおかげでここにいます。忘れられない夏にしよう!」──清水英介 そう言いながら、彼ら流のサマーソングであり人気ナンバーのひとつ「向日葵」へ。ハンドクラップも起これば、腕も揺れ、さらにクラウドサーフまで。メンバーから見えるのは、自由で開放的で喜びに満ちたオーディエンスの姿だ。 「夢じゃない、これは夢じゃない。そうだろ、みんな」──清水英介 そう言葉を挟みながら、この場、この瞬間にふさわしい「See you in my dream」へと続いた。さらに「あの場所で、ここからの景色を探してた…。そのときはなかったけど、今、ここにあるから」と言って鳴らし始めた曲は「GOLD」だった。これこそが去年の牛若ノ舞台のトリで、夕刻に響かせた曲のひとつだ。今、Age Factoryの視界に広がる景色も、客席エリアから返ってくるコーラスの歌声のでかさも、去年とはまるで違う。メンバーは全員、震えているように見えた。喜びと興奮と感動で、勝手に震えているように見えた。 そしてメンバーはどんどん覚醒され、エンディングに向かうにつれ衝動の塊になっていた。「大作戦、ブチ上げるぜ!」と怒号のように叫び、気合いの入りまくった声とヘヴィにグルーヴするバンドサウンドを、容赦なく、凶暴なぐらい食らわせる。ピュアに研ぎ澄まされていくAge Factoryが源氏ノ舞台にあった。 取材・文◎長谷川幸信撮影◎Yukihide”JON…”Takimoto セットリスト1.​ rest/息2.​ RIVER3.​ Shadow4.​ HIGH WAY BEACH5.​ 向日葵6.​ See you in my dream7.​ GOLD8.​ CLOSE EYE ■<京都⼤作戦2025 〜暑さも⾬もお茶のこ祭祭〜><MISSION IMPOSSIBLE-KYOTO 2025 〜No […]

