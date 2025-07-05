MBS『よんチャンTV』マイナーチェンジ 出演者新たに【アナウンサー＆コメンテーター＆お天気キャスター一覧】
MBSテレビの夕方ワイド番組『よんチャンTV』（月〜金 後3：40 ※関西ローカル）が6月30日からマイナーチェンジし、新たな番組ビジュアルが披露された。
【画像】山崎香佳アナ＆川地洋平アナも！ 『よんチャンTV』新ビジュアル
出演する河田直也アナが自身のインスタグラムで、新ビジュアルのポスターの写真とともに「今週からよんチャンTVはマイナーチェンジ！よろしくお願いします」と報告。また同日に公式サイトも新ビジュアルを掲載。出演者、コーナー内容を新たにした。
さらに、その翌日の投稿では「よんチャンTV火曜日は、玉巻アナがこれから産休に入るためしばらく休演で海渡アナがメンバーに加わりました！」とし、ほかの出演者に囲まれた海渡未来アナとの集合ショットをアップした。
■『よんチャンTV』出演者
＜アナウンサー＞
河田直也アナ（メインパーソナリティー）
前田春香アナ（月・金：スタジオ、木：プレゼン）
海渡未来アナ（火：スタジオ＆登山部、金：フィールド）
清水麻椰アナ（水・木：スタジオ）
山中真アナ（月〜水・金：プレゼン、水：ケーザイ塾）
福島暢啓アナ（月：生中継）
山崎香佳アナ（木：自転車たび）
川地洋平アナ（月：スポーツ、金：生中継）
中野広大アナ（火：フィールド＆登山部）
上田芹莉アナ（火：フィールド）
藤林温子アナ（水：フィールド）
河西美帆アナ（木：フィールド）
三ツ廣政輝アナ（月：スポーツ）
大村浩士アナ（月：スポーツ）
＜出演＞
・月曜
ナジャ･グランディーバ
掛布雅之
矢野燿大
能見篤史
牛窪恵
中江有里
田中理恵
中野雅至
ミルクボーイ（VTRコーナー）
・火曜
ロザン
吉田朱里
沢松奈生子
・水曜
シャンプーハット
REINA
豊田真由子
・木曜
チュートリアル
小山慶一郎
浅尾美和
立岩陽一郎
・金曜
黒田有（メッセンジャー）
中間淳太（WEST.）
丸田佳奈
野々村友紀子
紅ゆずる
馬淵優佳
丘みどり
浅香あき恵
山本浩之
武田一顕
＜お天気キャスター＞
前田智宏（月・水・木・金）
林保捺美（火）
【画像】山崎香佳アナ＆川地洋平アナも！ 『よんチャンTV』新ビジュアル
出演する河田直也アナが自身のインスタグラムで、新ビジュアルのポスターの写真とともに「今週からよんチャンTVはマイナーチェンジ！よろしくお願いします」と報告。また同日に公式サイトも新ビジュアルを掲載。出演者、コーナー内容を新たにした。
■『よんチャンTV』出演者
＜アナウンサー＞
河田直也アナ（メインパーソナリティー）
前田春香アナ（月・金：スタジオ、木：プレゼン）
海渡未来アナ（火：スタジオ＆登山部、金：フィールド）
清水麻椰アナ（水・木：スタジオ）
山中真アナ（月〜水・金：プレゼン、水：ケーザイ塾）
福島暢啓アナ（月：生中継）
山崎香佳アナ（木：自転車たび）
川地洋平アナ（月：スポーツ、金：生中継）
中野広大アナ（火：フィールド＆登山部）
上田芹莉アナ（火：フィールド）
藤林温子アナ（水：フィールド）
河西美帆アナ（木：フィールド）
三ツ廣政輝アナ（月：スポーツ）
大村浩士アナ（月：スポーツ）
＜出演＞
・月曜
ナジャ･グランディーバ
掛布雅之
矢野燿大
能見篤史
牛窪恵
中江有里
田中理恵
中野雅至
ミルクボーイ（VTRコーナー）
・火曜
ロザン
吉田朱里
沢松奈生子
・水曜
シャンプーハット
REINA
豊田真由子
・木曜
チュートリアル
小山慶一郎
浅尾美和
立岩陽一郎
・金曜
黒田有（メッセンジャー）
中間淳太（WEST.）
丸田佳奈
野々村友紀子
紅ゆずる
馬淵優佳
丘みどり
浅香あき恵
山本浩之
武田一顕
＜お天気キャスター＞
前田智宏（月・水・木・金）
林保捺美（火）