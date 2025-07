King & Princeの最新曲「I Know」が、郄橋海人と中村倫也がW主演を務めるTBS金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』の挿入歌に決定した。7月4日にはドラマ第1話放送内で楽曲が初解禁されている。 「I Know」はHIP HOPをベースにしたエレクトロなダンスミュージックで、怪しげな雰囲気の曲調の中にエネルギーを感じさせる内容だ。ティザー映像も公開され、TikTokでも先行配信がスタートした。 ■TikTok先行配信https://www.tiktokv.com/i18n/share/music/7522167059309316112 King & Prince17枚目となるシングルは、「I Know」と「What We Got 〜奇跡はきみと〜」のダブルAサイドシングルとして8月6日(水)にリリースされる。 ◾️「What We Got 〜奇跡はきみと〜 / I Know」CD発売日:8月6日(水) ・初回限定盤A(CD+DVD) 1,800円(税込) UPCJ-9061【CD】1. What We Got 〜奇跡はきみと〜 2. I Know 3. Lovin’ you (Re:)【DVD】・「What We Got 〜奇跡はきみと〜」 Music Video・King & Princeの◯◯任せのパーティー仕様:スリーブケース付き2Dケース ・初回限定盤B(CD+DVD) 1,800円(税込) UPCJ-9062【CD】1. I Know 2. What We Got 〜奇跡はきみと〜 3. 今君に伝えたいこと (Re:)【DVD】・「I Know」 Music Video・「I […]

